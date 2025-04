Novozélandský parlament zamietol návrh na reinterpretáciu práv Maoriov

Wellington 10. apríla (TASR) - Novozélandský parlament zamietol vo štvrtok kontroverzný návrh zákona, ktorého cieľom bolo reinterpretovať zakladaciu listinu tejto krajiny, ktorú v roku 1840 podpísala britská koruna a viac ako 500 maorijských náčelníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Zmluva z Waitangi stanovuje spôsob, akým sa obe strany dohodli na správe vecí verejných. Výkladom ustanovení tohto dokumentu sa dodnes riadia právne predpisy a politika Nového Zélandu.



Neúspešný návrh zákona na jej reinterpretáciu predložila do parlamentu vládna libertariánska strana ACT New Zealand. Tvrdila, že maorijské obyvateľstvo má v dôsledku spôsobu výkladu zmluvy odlišné a väčšie práva i výsady v porovnaní s nemaorijským. Predseda tejto strany David Seymour uvádzal, že bojuje za rovnosť všetkých Novozélanďanov.



Koaliční partneri ACT-u, strany National a New Zealand First, prisľúbili, že návrh podporia v prvom z celkovo troch čítaní. Zároveň avizovali, že nebudú hlasovať za jeho uzákonenie.



Proti návrhu, ktorému na odsúhlasenie stačila tzv. jednoduchá väčšina, vo štvrtkovom druhom čítaní v parlamente hlasovalo 112 poslancov, zatiaľ čo zaň sa ich vyslovilo len 11.



Navrhovaná legislatíva si získala aj značnú pozornosť odborníkov i verejnosti. V novembri proti nej pred novozélandským parlamentom protestovali desaťtisíce ľudí. Išlo tak o jednu z najväčších demonštrácii na Novom Zélande. Návrh kritizovali aj právnici, akademici a politici tvrdiac, že by oslabil práva Maoriov, odstránil kontrolu zo strany Spojeného kráľovstva a podnecoval tiež protimaorijskú rétoriku.