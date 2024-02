Novozélandský parlament zrušil zákaz fajčenia

Wellington 29. februára (TASR) - Novozélandský parlament v noci na štvrtok zrušil prísnu protitabakovú legislatívu, ktorá mala ambíciu vytvoriť nefajčiarsku generáciu mladých ľudí. Zákon zaviedla bývalá vláda labouristickej premiérky Jacindy Ardernovej a do platnosti mala vstúpiť od júla tohto roku.



Podľa médií išlo o najprísnejšiu protifajčiarsku legislatívu na svete, vďaka ktorej sa mal Nový Zéland stať do roku 2025 krajinou nefajčiarov.



Okrem iného zakazovala predaj tabakových výrobkov mladým ľuďom narodeným od 1. januára 2009. Zákon tiež nariaďoval 95-percentné zníženie obsahu nikotínu v cigaretách a obmedzenie počtu obchodov predávajúcich tabakové produkty zo 6000 na 600, informuje novozélandský verejnoprávny rozhlas RNZ National.



Zrušenie zákona v skrátenom legislatívnom konaní bez štandardnej verejnej diskusie a pripomienkovania iniciovala nová vláda konzervatívneho premiéra Christophera Luxona. Takýto zámer avizovala ihneď po svojom nástupe k moci koncom vlaňajšieho novembra.



Parlament tento krok odsúhlasil v stredu krátko pred polnocou miestneho času. Koalícia, ktorej súčasťou je aj populistická strana Nový Zéland na prvom mieste (NZF), chce využiť tento krok na financovanie zníženia daní.



Zmierňovanie protitabakovej legislatívy odsúdila Novozélandská nadácia pre astmu a respiračné ochorenia, ale aj organizácie zastupujúce maoriov, domorodých obyvateľov Nového Zélandu, medzi ktorými je viac fajčiarov a ktorí sú preto častejšie postihnutí súvisiacimi chorobami.



Podľa labouristickej opozície vláda uprednostnila záujmy a zisky tabakového priemyslu pred zdravím a blahom občanov. Zrušenie zákona označila za "tragický míľnik" v dejinách krajiny.



Vládna koalícia túto kritiku odmieta a tvrdí, že bude pokračovať v snahách o znižovanie miery fajčenia a jeho negatívnych následkov, ale inými, už vyskúšanými a overenými prostriedkami. Deklaruje, že naďalej bude pracovať na dosiahnutí cieľa, aby sa Nový Zéland do roku 2025 stal nefajčiarskou krajinou, s menej ako päťpercentným podielom fajčiarov.



Fajčenie je na Novom Zélande stále najbežnejšou príčinou úmrtí, ktorým sa dá predísť. Zámer nasledovať príklad Nového Zélandu v snahe vychovať nefajčiarske budúce generácie nedávno avizovalo Spojené kráľovstvo.