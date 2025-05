Novozélandský premiér navrhuje zakázať deťom sociálne siete

Wellington 6. mája (TASR) - Novozélandský premiér Christopher Luxon v utorok navrhol, aby bol deťom do 16 rokov zakázaný prístup na sociálne siete, pričom zdôraznil potrebu chrániť ich pred nebezpečenstvami technologických gigantov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Luxon predstavil návrhy zákonov, ktoré by prinútili spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete overovať, či majú ich používatelia aspoň 16 rokov. Ak by to nerobili, hrozili by im pokuty do výšky dvoch miliónov novozélandských dolárov. Navrhovaná legislatíva bola vypracovaná podľa vzoru susednej Austrálie, ktorá zastáva vedúcu pozíciu v rámci globálnych snáh o reguláciu sociálnych médií.



„Ide o ochranu našich detí. Ide o to, aby spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií plnili svoju úlohu pri ochrane našich detí,“ povedal Luxon. Dosiaľ nie je zrejmé, kedy bude predmetná legislatíva predložená do parlamentu, premiér však dúfa, že získa podporu celej poslaneckej snemovne.



Návrhy zákonov vypracovala jeho stredopravicová Národná strana, ktorá je najväčším parlamentným subjektom. Na ich schválenie však bude potrebovať aj podporu svojich dvoch koaličných partnerov.



„Rodičia nám neustále hovoria, že sa naozaj obávajú vplyvu sociálnych médií na svoje deti,“ povedal Luxon.



Austrália prijala prelomovú legislatívu zakazujúcu deťom do 16 rokov prístup na sociálne siete vlani v novembri. Krok následne vyvolal ostrú kritiku veľkých technologických spoločností, ktoré predmetné zákony označili za „unáhlené“, „nejasné“ a „problematické“.