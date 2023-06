Novozélandský premiér nesúhlasí s Bidenom, že čínsky vodca je diktátor

Sydney 22. júna (TASR) — Novozélandský premiér Chris Hipkins nesúhlasí so slovami amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý označil čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga za diktátora. Hipkins to povedal vo štvrtok pred svojou oficiálnou návštevou Pekingu, informuje agentúra Reuters.



"Nie je, a forma vlády, ktorú má Čína, je záležitosťou pre čínskeho ľudu," reagoval premiér na novinársku otázku.



Na otázku, či môže čínsky nejako ovplyvniť formu vlády, Hipkins odpovedal: "Keby chceli zmeniť svoj systém vládnutia, bola by to ich vec".



Hipkins plánuje navštíviť Čínu v dňoch od 25. - 30. Júna. Povedie delegáciu obchodníkov, v ktorej sú aj zástupcovia niektorých z najväčších novozélandských spoločností. Stretne sa okrem iných aj s prezidentom Si Ťin-pchingom a premiérom Li Čchiangom.



Čína označila stredajšie výroky Bidena za "absurdné" a považuje ich za provokáciu.