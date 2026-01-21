< sekcia Zahraničie
Novozélandský premiér vyhlásil parlamentné voľby na 7. novembra
Autor TASR
Wellington 21. januára (TASR) - Novozélandský premiér Christopher Luxon v stredu stanovil termín nadchádzajúcich parlamentných volieb na sobotu 7. novembra. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
V najnovších prieskumoch vedie s 31,6 percenta opozičná Labouristická strana nad Luxonovou Národnou stranou, ktorá získala rovných 30 percent. Agentúra AFP však píše, že pri moci by zrejme zostal aj naďalej Luxon vďaka podpore partnerských strán.
Premiér pri oznamovaní dátumu nových volieb prisľúbil, že jeho vláda „opraví základné veci“. „Keď sme nastupovali do úradu, krajina išla zlým smerom a za posledné dva roky si vyžiadalo veľa ťažkej práce začať robiť veci inak,“ povedal Luxon novinárom.
„Ekonomika sa zlepšuje, rastie dôvera podnikov a spotrebiteľov, rozbieha sa výstavba a výroba a neuveriteľne dobre sa darí exportu,“ dodal s tým, že inflácia sa za jeho vlády znížila zo siedmich percent na menej ako tri. Luxon tiež vyzdvihol obchodnú dohodu s Indiou a snahy jeho administratívy zakročiť proti kriminalite.
Líder opozície Chris Hipkins tvrdí, že Luxon zvolil pre voľby príliš neskorý termín, pretože si potrebuje „zúfalo udržať prácu“. Hipkins bol v roku 2023 krátko premiérom po tom, čo sa funkcie vzdala jeho predchodkyňa Jacinda Ardernová.
