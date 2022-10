Novozvolený iracký prezident Rašíd vyzval na rýchle zostavenie vlády

Bagdad 17. október (TASR) - Novozvolený iracký prezident Abdal Latíf Rašíd sa v pondelok pri príležitosti svojho nástupu do úradu zaviazal podporiť úsilie o rýchle zostavenie novej silnej vlády. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Iracký ľud očakáva, že nová vláda bude sformovaná rýchlo a že bude efektívna a jednotná," povedal Rašíd počas svojej inaugurácie v prezidentskom paláci v irackej metropole Bagdad.



Kurdského politika Rašída (78) zvolili poslanci irackého parlamentu za nového prezidenta krajiny minulý štvrtok. Vo funkcii nahradil Barhama Sáliha.



"Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zblížil politické sily a podporil dialóg," povedal Rašíd. Zároveň prisľúbil, že bude pracovať na "pevných a vyvážených vzťahoch so susednými krajinami a medzinárodným spoločenstvom".



Poverenie zostaviť vládu dostal od novozvoleného prezidenta dezignovaný premiér Muhammad Šijá as-Súdání. Tento šiitský politik, ktorý má podporu vplyvných proiránskych frakcií, sa zaviazal vytvoriť nový kabinet "čo najrýchlejšie".



Irak sa v uplynulých mesiacoch dostal do vážnej vládnej krízy. Najvyšší predstavitelia exekutívy a hlavných politických strán sa v septembri napokon dohodli, že budú pracovať na usporiadaní predčasných volieb. Vplyvný šiitský duchovný Muktadá Sadr však túto schôdzku bojkotoval. K dohode došlo krátko po zrážkach Sadrových stúpencov s armádou a frakciami podporovanými Iránom. Počas týchto nepokojov prišlo o život viac než 30 stúpencov Sadra a stovky ďalších utrpeli zranenia.



Sadrovo hnutie v sobotu oznámilo, že odmieta byť súčasťou Súdáního vlády, čo podnietilo obavy z odkladov. Podľa irackej ústavy má dezignovaný premiér na zostavenie vlády 30 dní. Tento termín sa však často nedodrží, píše AFP.