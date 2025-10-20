< sekcia Zahraničie
Novozvolený prezident Paz chce obnoviť diplomatické vzťahy s USA
V nedeľnom druhom kole prezidentských volieb centristický senátor Paz (58) získal 54,5 percenta hlasov.
Autor TASR
La Paz 20. októbra (TASR) - Novozvolený prezident Bolívie Rodrigo Paz v pondelok vyhlásil, že sa bude snažiť obnoviť diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi. Prerušila ich politika bývalého ľavicového prezidenta Eva Moralesa pred takmer dvomi desaťročiami. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„V konkrétnom prípade Spojených štátov... budú tieto vzťahy obnovené,“ povedal novinárom Paz.
Morales v roku 2008 vykázal vtedajšieho amerického veľvyslanca a predstaviteľov amerického Úradu pre kontrolu drog (DEA) a obvinil ich zo zasahovania do bolívijských záležitostí. V roku 2013 Bolíviu opustili aj pracovníci Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Washington v odvetnej reakcii vykázal bolívijského veľvyslanca a diplomati sa už nevrátili na svoje pôvodné pôsobisko, vysvetľuje AFP.
V nedeľnom druhom kole prezidentských volieb centristický senátor Paz (58) získal 54,5 percenta hlasov. Vo víťaznom prejave vyhlásil, že Bolívia „získava späť svoje miesto na medzinárodnej scéne“.
Jeho úspech privítal aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, podľa ktorého je Washington „pripravený spolupracovať s Bolíviou v spoločných záležitostiach“. „Po dvoch desaťročiach zlého vedenia predstavuje zvolenie Paza príležitosť na zmenu pre oba národy,“ dodal Rubio.
Bolívia zažíva najhoršiu ekonomickú krízu za niekoľko desaťročí. Paz počas predvolebnej kampane prisľúbil, že pri ekonomických reformách bude zastávať prístup „kapitalizmus pre všetkých“, zahŕňajúci decentralizáciu, nižšie dane a rozpočtovú disciplínu spojenú s pokračujúcimi sociálnymi výdavkami.
Novozvolený prezident nebude mať v Kongrese stranícku väčšinu a bude preto pri prijímaní zákonov potrebovať kompromisy. Mimo parlamentu bude čeliť silnej opozícii Moralesa, ktorý je naďalej populárny. Podľa ústavy sa však po dvoch volebných obdobiach vo funkcii nemôže uchádzať o znovuzvolenie.
Súčasný prezident Luis Arce z Moralesovej strany Hnutie k socializmu (MAS) skončí vo funkcii 8. novembra.
