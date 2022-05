Novú londýnsku železničnú trať Elizabeth Line otvoria 24. mája

Londýn 4. mája (TASR) - Dlho očakávaný úsek železničnej trate s predbežným názvom Crossrail, ktorá bude spájať mesto Reading s grófstvom Essex cez centrum Londýna, sprístupnia verejnosti 24. mája. Oznámila to v stredu organizácia Transport for London (TfL), ktorá má na starosti väčšinu dopravnej siete v britskej metropole. TASR správu prevzala z denníka Evening Standard.



Tento "ohromujúci" projekt v hodnote 20 miliárd libier, ktorý bude neskôr premenovaný na Elizabeth Line, zmení sieť verejnej dopravy v Londýne, zvýši jej kapacitu o desať percent a podporí návrat k bežnému životu po koronavírusovej pandémii, uviedla vo vyhlásení TfL.



Novú linku by mali otvoriť pred oficiálnymi oslavami "platinového jubilea" britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá usadla na trón pred 70 rokmi. TfL dúfa, že 96-ročná panovníčka sa bude môcť nejakým spôsobom zúčastniť na otvorení trate - buď 24. Mája, alebo neskôr.



Trať bude mať tri úseky - západný medzi Readingom a Paddingtonom s odbočkou na letisko Heathrow, stredný medzi Paddingtonom a Abbey Wood a východný medzi Liverpool Street a Shenfieldom.



Centrálna časť trasy zahŕňa desať veľkolepých nových staníc, pričom niektoré, ako napríklad Liverpool Street, Tottenham Court Road a Paddington, veľkosťou prekonávajú už exisujúce. Stanica Bond Street však ešte nie je hotová a vlaky ňou budú ešte istý čas počas roka prechádzať bez zastavenia.



Celkovo 70 deväťvozňových súprav za miliardu libier bude v strednej sekcii jazdiť každých päť minút od 6.30 do 23.00 h šesť dní v týždni. Výstavba novej linky sa začala v máji 2009 na zastávke Canary Wharf za účasti vtedajšieho britského premiéra Gordona Browna a vtedajšieho londýnskeho starostu Borisa Johnsona.



Práce mali byť hotové už v roku 2017. Súčasný londýnsky starosta Sadiq Khan, ktorý sa skúšobne previezol po novej trase už v januári, v stredu uviedol, že Elizabeth Line bude predstavovať "svetovú triedu". "Je to najvýznamnejší príspevok do našej dopravnej siete za uplynulé desaťročia," dodal.