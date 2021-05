Novú premiérku Samoy nevpustili do parlamentu, kde mala zložiť prísahu

Apia 24. mája (TASR) - Zvolená premiérka ostrovného štátu Samoa Fiame Naomi Mata'afaová bola v pondelok donútená zložiť premiérsku prísahu v rámci improvizovanej ceremónie pred parlamentom, keďže prívrženci expremiéra Tuilaepu Saileleho Malielegaoiho jej znemožnili vstup do budovy zákonodarného zboru. Mata'afaová je prvou ženou na čele vlády tohto ostrova v južnom Pacifiku.



Agentúra AFP pripomenula, že Tuilaepa Sailele Malielegaoi zastával funkciu premiéra 22 rokov. Jeho posledná vláda odmietla odovzdať moc do rúk kabinetu, ktorý vzišiel z nedávnych parlamentných volieb.



Fiame Naomi Mata'afaová sa v pondelok v sprievode sudcov, ktorých úlohou bolo dohliadať na jej prísahu, dostavila pred parlament, kam im však zamietli vstup.



Mata'afaová následne zložila prísahu pred svojimi podporovateľmi, ktorí sa zhromaždili pred parlamentom, a vyzvala svojich politických oponentov na uznanie výsledkov všeobecných volieb z 9. apríla.



V súvislosti s vzniknutou situáciou zdôraznila, že "v tejto chvíli potrebujeme odvážnych obavyteľov Samoy..., aby sme dosiahli rešpektovanie výsledku volieb".



Po 22 rokoch pri moci sa premiér Tuilaepa Sailele Malielegaoi odmieta vzdať funkcie, aj keď súdy potvrdili, že Mata’afaová získala v parlamente väčšinu jedného hlasu. V súvislosti s týmto konaním Mata’afaová Obvinila Malielegaoiho z ohrozovania demokracie.



„Toto je nezákonná uzurpácia moci, toto je štátny prevrat," povedala v nedeľu pre novozélandské noviny Newshub. Zdôraznila, že "musíme bojovať, pretože chceme, aby táto krajina zostala demokratickou a právnym štátom".



Podľa AFP bolo zasadnutie parlamentu, ktoré sa malo konať v pondelok, zrušené na príkaz hlavy štátu Tuimalealiifana Va’aleto’a Sualauviho, a to aj napriek tomu, že Najvyšší súd to označil za protizákonné.



Ostrovy Samoa sa osamostatnili od Nového Zélandu v roku 1962. Strana ochrany ľudských práv (HRPP) je pri moci od roku 1982, s výnimkou krátkeho obdobia v rokoch 1986-1987.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová uviedla, že verí vo víťazstvo pokoja a rozvahy v danom spore.



"Podporujeme samojskú demokraciu a vyzývame ostatných, aby urobili to isté," uviedla Ardernová v rozhovore pre televíziu TVNZ, pričom vyzvala na zachovanie právneho štátu a rešpektovanie jeho noriem. V rovnakom duchu sa vyjadrila aj austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová.