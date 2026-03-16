Novú ústavu v Kazachstane podporilo takmer 90 percent voličov
Autor TASR
Astana 16. marca (TASR) — Približne 87 - 89 percent voličov podporilo v nedeľňajšom referende novú ústavu, ktorá posilní právomoci prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Na hlasovaní sa zúčastnilo viac ako 72 percent voličov. Vyplýva to z troch prieskumov verejnej mienky zverejnených štátnymi médiami, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
V referende mohlo hlasovať vyše 12,4 milióna oprávnených voličov. Za platné bolo vyhlásené po tom, čo účasť už popoludní prekročila potrebnú 50-percentnú hranicu. Hlasovalo sa v 10.388 volebných miestnostiach v Kazachstane a na 71 miestach v zahraničí.
Ústava, ktorá bola vypracovaná len za 22 dní, zavádza rozsiahle zmeny. Okrem iného posilňuje moc prezidenta, uprednostňuje miestne právo pred medzinárodným, zakazuje politickým stranám prijímať financie zo zahraničia, zakotvuje koncept manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou a reguluje používanie ruského jazyka.
Návrh tiež ráta so zrušením hornej komory parlamentu a prechodom na jednokomorový zákonodarný zbor. Hlave štátu dáva právo vymenovať všetkých vládnych predstaviteľov, pričom obnovuje aj funkciu viceprezidenta.
Popri parlamente vznikne nový orgán – Ľudová rada. Tá bude mať právomoc navrhovať legislatívu a iniciovať referendá. Jej členov bude v plnom rozsahu menovať prezident.
Už druhú zmenu ústavy za posledné štyri roky inicioval Tokajev. Úradu prezidenta ujal 20. marca 2019 po nečakanej rezignácii dlhoročnej hlavy štátu Nursultana Nazarbajeva. Predtým pôsobil ako predseda Senátu. Oficiálne bol inaugurovaný 12. júna 2019 po víťazstve v predčasných prezidentských voľbách, v ktorých získal približne 71 percent hlasov.
V ďalších predčasných voľbách v novembri 2022 bol Tokajev opätovne zvolený a svoju druhú inauguráciu absolvoval 26. novembra 2022. Podľa súčasnej ústavy je prezidentský mandát v Kazachstane obmedzený na jedno sedemročné obdobie bez možnosti znovuzvolenia. Analytici tvrdia, že nová ústava by mu mohla pripraviť cestu k udržaniu sa pri moci aj po skončení tohto sedemročného mandátu.
Referendum sa konalo v období, keď inflácia v Kazachstane vo februári dosiahla 11,7 percenta a nespokojnosť ľudí vyvolalo aj zvýšenie daní.
