Novú vládu v Bulharsku sa pokúsi zostaviť eurokomisárka Gabrielová

Sofia 10. mája (TASR) — Stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) nominovala v stredu ako kandidátku na post premiérky komisárku EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariju Gabrielovú. Informovala o tom agentúra AFP.



Strana GERB v apríli vyhrala parlamentné voľby, ktoré boli v Bulharsku piate za posledné dva roky, má však problémy so zostavením vlády.



Dlho trvajúca patová politická situácia v Bulharsku znemožnila schváliť rozpočet, dosiahnuť pokrok v otázke vstupu do eurozóny alebo čerpať prostriedky z fondu EÚ na obnovu a reštrukturalizáciu.



O kandidatúre Gabrielovej v stredu v parlamente informoval líder GERB a bývalý premiér Bojko Borisov. "Sme odhodlaní vyviesť Bulharsko z marazmu," prisľúbil podľa AFP ešte v utorok.



Gabrielová, 43-ročná bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu, bude v pondelok oficiálne poverená prezidentom Rumenom Radevom, aby sa pokúsila zostaviť vládu a uspieť pri vyslovovaní dôvery v hlboko roztrieštenom bulharskom zákonodarnom zbore.



Analytici sa pritom domnievajú, že Gabrielová má pri pokuse o zostavenie vlády len malú šancu na úspech.



GERB totiž neboli schopní dosiahnuť kompromis s reformistickou stranou Pokračujeme v zmene (PP), ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste. Jedinou zostávajúcou možnosťou GERB je získať podporu troch menších, no značne odlišných strán.



Ak sa Gabrielovej nepodarí zostaviť vládu, proruský prezident Radev odovzdá poverenie PP expremiéra Kirila Petkova. Ak neuspeje ani PP, Radev môže vybrať na posledný pokus o zostavenie vlády tretiu stranu. V prípade, že nebude úspešná ani ona, Bulharsko budú čakať ďalšie predčasné voľby.