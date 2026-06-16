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Novú vládu v Litve povedie sociálny demokrat Mindaugas Sinkevičius
Avizoval, že jeho vláda sa zameria predovšetkým na znižovanie záťaže pre obyvateľstvo v podobe rastúcich cien a zvyšujúcich sa životných nákladov.
Autor TASR
Vilnius 16. júna (TASR) - Novú litovskú vládu bude viesť líder vládnej Sociálnodemokratickej strany Litvy (LSDP) Mindaugas Sinkevičius. Vo funkcii vystrieda Ingu Ruginiené, ktorá zastávala funkciu premiérky od jesene 2025, keď podal demisiu jej predchodca Gintautas Paluckas.
Ako informovali spravodajský web LRT a agentúra Reuters, Sinkevičius svoje rozhodnutie viesť vládu oznámil v príspevku na sociálnych sieťach. Dodal, že je odhodlaný prevziať zodpovednosť za formovanie novej vlády a pôsobiť ako premiér.
Zdôraznil, že Litva v prvom rade potrebuje jednotu. Avizoval, že jeho vláda sa zameria predovšetkým na znižovanie záťaže pre obyvateľstvo v podobe rastúcich cien a zvyšujúcich sa životných nákladov. Zaoberať sa chce aj sociálnou nerovnosťou a chudobou. Nový kabinet chce prijať opatrenia na podporu ekonomického rastu, zlepšenie kvality pracovných miest a zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Vo svojom oznámení Sinkevičius tiež zdôraznil potrebu posilniť obranu a deklaroval, že zahraničná politika krajiny „musí byť aktívna, konzistentná a zameraná na výsledky“.
Novú koalíciu povedú sociálni demokrati. Jej členmi budú Litovský zväz zelených a roľníkov (LVŽS) a Zväz demokratov - V mene Litvy (DSVL). Tieto strany spolu s dvomi menšími partnermi zaistia vláde v parlamente podporu 75 z celkovo 141 poslancov. Očakáva sa, že trojstranná koaličná dohoda bude podpísaná tento týždeň.
V novej vláde by malo dôjsť k zmenám na postoch najmenej štyroch ministrov. DSVL po návrate do vlády prevezme ministerstvá energetiky, zdravotníctva a poľnohospodárstva, zatiaľ čo sociálni demokrati sa ujmú rezortu životného prostredia.
LSDP hľadala nových partnerov do vládnej koalície po tom, ako začiatkom júna vylúčila z vlády populistickú stranu Úsvit Nemanu (PPNA), ktorej líder Remigijus Žemaitaitis bol odsúdený za podnecovanie antisemitskej nenávisti a relativizáciu holokaustu.
Ako informovali spravodajský web LRT a agentúra Reuters, Sinkevičius svoje rozhodnutie viesť vládu oznámil v príspevku na sociálnych sieťach. Dodal, že je odhodlaný prevziať zodpovednosť za formovanie novej vlády a pôsobiť ako premiér.
Zdôraznil, že Litva v prvom rade potrebuje jednotu. Avizoval, že jeho vláda sa zameria predovšetkým na znižovanie záťaže pre obyvateľstvo v podobe rastúcich cien a zvyšujúcich sa životných nákladov. Zaoberať sa chce aj sociálnou nerovnosťou a chudobou. Nový kabinet chce prijať opatrenia na podporu ekonomického rastu, zlepšenie kvality pracovných miest a zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Vo svojom oznámení Sinkevičius tiež zdôraznil potrebu posilniť obranu a deklaroval, že zahraničná politika krajiny „musí byť aktívna, konzistentná a zameraná na výsledky“.
Novú koalíciu povedú sociálni demokrati. Jej členmi budú Litovský zväz zelených a roľníkov (LVŽS) a Zväz demokratov - V mene Litvy (DSVL). Tieto strany spolu s dvomi menšími partnermi zaistia vláde v parlamente podporu 75 z celkovo 141 poslancov. Očakáva sa, že trojstranná koaličná dohoda bude podpísaná tento týždeň.
V novej vláde by malo dôjsť k zmenám na postoch najmenej štyroch ministrov. DSVL po návrate do vlády prevezme ministerstvá energetiky, zdravotníctva a poľnohospodárstva, zatiaľ čo sociálni demokrati sa ujmú rezortu životného prostredia.
LSDP hľadala nových partnerov do vládnej koalície po tom, ako začiatkom júna vylúčila z vlády populistickú stranu Úsvit Nemanu (PPNA), ktorej líder Remigijus Žemaitaitis bol odsúdený za podnecovanie antisemitskej nenávisti a relativizáciu holokaustu.