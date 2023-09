Nový album skupiny The Rolling Stones vyjde 20. októbra

Londýn 6. septembra (TASR) — Nový štúdiový album britskej rockovej skupiny The Rolling Stones vyjde 20. októbra, uviedol v stredu na podujatí v divadle Hackney Empire vo východnom Londýne spevák Mick Jagger. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Platňa s názvom Hackney Diamonds bude prvým albumom obsahujúcim pôvodný materiál od roku 2005, keď vyšiel album A Bigger Bang. Formácia síce v roku 2016 vydala album Blue & Lonesome, obsahoval však iba cover verzie.



Skupina zároveň predstavila nový singel Angry a videoklip.



V poradí 24. britský štúdiový album The Rolling Stones bude pozostávať z 12 skladieb. Na dvoch z nich hrá bubeník skupiny Charlie Watts, ktorý zomrel v auguste 2021 ako 80-ročný. Bicie na ostatných skladbách nahral Američan Steve Jordan.



Hackney diamonds (Hackneyské diamanty) je anglický slangový výraz pre úlomky skla, ktoré ostanú na zemi po lúpežnom prepadnutí, a označuje historickú robotnícku štvrť vo východnom Londýne.



"Je to ako keď vám v sobotu večer v Hackney rozbijú čelné sklo," zažartoval Jagger. Na otázku, prečo album vychádza sedem rokov po Blue & Lonesome, povedal: "Boli sme veľmi leniví. Väčšinu toho času sme strávili na cestách."



Mick Jagger (80), Keith Richards (79) a Ronnie Wood (76) predstavili svoj nový hudobný počin počas rozhovoru s americkým moderátorom Jimmym Fallonom, ktorý bol naživo streamovaný na internetovej platforme YouTube.com.



Skupina vznikla začiatkom 60. rokov. V roku 1989 boli The Rolling Stones (s členmi Billom Wymanom, Brianom Jonesom, Ianom Stewartom, Mickom Taylorom, Wattsom, Jaggerom, Richardsom a Woodom) uvedení do Rockandrollovej siene slávy.



Skupina vlani absolvovala európske turné s názvom Sixty, ktorým oslávila 60. výročie svojej existencie. Slovenskí fanúšikovia ju mali najbližšie 15. júla 2022 vo Viedni.