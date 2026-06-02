Nový balík protiruských sankcií by mohli predstaviť budúci týždeň
Podľa diplomatov je nepravdepodobné, že EÚ do 21. balíka zahrnie úplný zákaz dovozu ruskej ropy a obmedzenia na jej prepravu.
Autor TASR
Brusel 2. júna (TASR) - Európska komisia by mohla predstaviť v poradí 21. balík protiruských sankcií na budúci týždeň, informoval v utorok magazín Politico. Nové sankcie sa majú zamerať na ruské príjmy z ropy, banky a tzv. tieňovú flotilu, píše TASR.
Navrhovaný balík podľa Politica svedčí o tom, že Brusel zintenzívňuje snahu o vyvíjanie tlaku na Moskvu namiesto toho, aby sa usiloval o mierové rokovania.
Niektorí európski lídri medzičasom vyzývajú, aby EÚ vymenovala svojho osobitného vyslanca pre rozhovory s Ruskom. Podľa jedného predstaviteľa by ale takýto krok v tejto fáze mohol pokusy o zvýšenie tlaku na Rusku podkopať, a to práve v čase, keď sa Ukrajine darí obracať priebeh vojny vo svoj prospech. V Únii vraj prevláda názor, že Ukrajina by mohla byť po lete v silnejšej pozícii.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v máji avizovala, že chystaný 21. balík protiruských sankcií bude cieliť na ruský vojensko-priemyselný komplex. Členské štáty EÚ tiež mohli predkladať návrhy týkajúce sa ruskej tzv. tieňovej flotily.
Kľúčovou navrhovanou súčasťou balíka je podľa Politico stanovenie cenového stropu pre ruskú ropu. Ten súčasný má vypršať toto leto a bez prijatia ďalších opatrení sa bude automaticky zvyšovať. Zafixovanie cien by Moskvu pripravilo o vyššie príjmy spôsobené rastom svetových cien tejto suroviny.
Podľa diplomatov je nepravdepodobné, že EÚ do 21. balíka zahrnie úplný zákaz dovozu ruskej ropy a obmedzenia na jej prepravu.
Na sankčný zoznam EÚ by však údajne mohol byť zaradený patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill. Predchádzajúci pokus o uvalenie sankcií na neho zablokovalo Maďarsko, kde však po nedávnych voľbách došlo k zmene vlády.
EÚ by taktiež mohla pristúpiť k zavedeniu sankcií na ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť a uvaliť nové sankcie na plavidlá z ruskej tzv. tieňovej flotily a súvisiace služby.
