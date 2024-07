Britský minister bude v Bruseli apelovať na reštart vzťahov

Londýn 15. júla (TASR) - Britský minister pre vzťahy s Európskou úniou Nick Thomas-Symonds sa v pondelok stretne s podpredsedom Európskej komisie (EK) Marošom Šefčovičom na ich prvom osobnom rokovaní. Podľa britského úradu vlády by mali pripraviť pôdu pre ďalšie diskusie o prehĺbení vzťahov a úpravu pobrexitových dohôd. Podľa správy agentúry DPA o tom píše TASR.



Stretnutie sa uskutoční pred summitom Európskeho politického spoločenstva, ktorý organizuje britský premiér Keir Starmer koncom tohto týždňa v paláci Blenheim neďaleko Oxfordu a očakáva sa účasť 45 lídrov. Premiér sa totiž pokúša vytvoriť nový bezpečnostný pakt medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ s cieľom posilniť obrannú spoluprácu s kľúčovými spojencami, ako sú Francúzsko či Nemecko.



Podľa agentúry DPA Starmer prikladá európskej diplomacii veľkú dôležitosť, dôkazom čoho je aj poverenie Thomasa-Symondsa novovytvorenou funkciou ministra pre vzťahy s EÚ. Minister bol tiež súčasťou delegácie na minulotýždňovom summite NATO vo Washingtone.



Pred cestou do Bruselu Thomas-Symonds povedal, že britská vláda je odhodlaná obnoviť vzťahy s EÚ, posilniť väzby, posilniť bezpečnosť a odstrániť prekážky obchodu.



Šefčovič v reakcii označil EÚ a Spojené kráľovstvo za blízkych susedov, partnerov a spojencov, ktorých spájajú hodnoty aj výzvy. "Teším sa na prijatie ministra Thomasa-Symondsa, aby sme prediskutovali možnosti posilnenia našej spolupráce a zároveň čo najlepšie využili naše existujúce dohody, ktoré tvoria základ nášho partnerstva," citovala Šefčoviča DPA.



Sporným bodom v rozhovoroch s Londýna s Bruselom by mohol byť návrh EK na program mobility mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov, ktorý by mladým Britom umožnil presťahovať sa do EÚ za prácou a životom na štyri roky, pričom Spojené kráľovstvo by malo mladým ľuďom z členských štátov EÚ ponúknuť to isté.



Labouristi už pred voľbami odmietli možnosť celoeurópskeho programu a uviedli, že strana sa bude usilovať o zlepšenie pracovných vzťahov Spojeného kráľovstva s EÚ v rámci svojich "červených čiar", čo znamená žiadny návrat k jednotnému trhu, colnej únii alebo voľnému pohybu osôb.