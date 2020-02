Nový český ombudsman Stanislav Křeček nastúpil do úradu

Praha 20. februára (TASR) - Nový český ombudsman Stanislav Křeček vo štvrtok nastúpil do úradu, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Pred budovou sídla ochrancu verejných práv v Brne sa pred Křečkovým príchodom zhromaždili jeho podporovatelia, ale aj odporcovia. Tí sa mu pokúsili zabrániť vo vstupe do úradu a musela zasiahnuť polícia.



Odporcovia Křečkovi vyčítajú jeho výroky, napríklad vyjadrenia v súvislosti s menšinami. Na jednom z transparentov bol nápis "ochrancov utláčanej väčšiny tu nechceme". Ďalší transparent parafrázoval pieseň skupiny Orlík, ktorú na začiatku 90. rokov minulého storočia spájali s hnutím skinheadov.



Křeček v stredu zložil sľub do rúk podpredsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru. Bývalého poslanca za Českú stranu sociálnodemokratickú (ČSSD) Křečka (81) vybrali za ombudsmana minulý týždeň poslanci v druhom kole voľby, kde proti nemu kandidoval vládny splnomocnenec pri Európskom súde pre ľudské práva Vít Alexander Schorm.



Křeček na úrade verejného ochrancu práv pôsobil už šesť rokov ako zástupca ombudsmanky, ktorou bola signatárka Charty 77 Anna Šabatová. Do funkcie ho navrhol prezident Miloš Zeman.



Křeček podľa Noviniek.cz po zložení sľubu avizoval, že v úrade dramatické zmeny nechystá. Niektoré veci však plánuje robiť inak ako jeho predchodkyňa Šabatová.



Spolok Milion chvilek pro demokracii zvolal proti Křečkovmu zvoleniu na 1. marca demonštráciu, keďže podľa jeho predstaviteľov zmysel inštitúcie ombudsmana v minulosti spochybňoval. Poukázali aj na jeho postoje pred novembrovou revolúciou v roku 1989.