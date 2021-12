Nový český premiér Petr Fiala uviedol do úradu ďalších deväť ministrov

Praha 18. decembra (TASR) - Nový český premiér Petr Fiala uviedol v sobotu do úradov ďalších deväť ministrov. Sedem členov vládneho tímu prevzalo rezorty už v piatok, keď koaličný kabinet tvorený koalíciami Spolu a Piráti/STAN vymenoval v Lánoch český prezident Miloš Zeman. Vláda sa následne zišla na prvom zasadnutí, informuje Česká televízia.



Menovaný zatiaľ nebol minister poľnohospodárstva Zdeněk Nekula, ktorý má covid a je v izolácii. V úrade ho dočasne zastupuje minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.



Ako prvú uviedol Fiala do funkcie ministerku obrany Janu Černochovú, ktorá vyhlásila, že chce podporovať modernizáciu armády. Rovnako ako Fiala zopakovala prísľub, že Česko bude do roku 2025 vydávať dve percentá HDP na svoju obranu. Stať by sa tak podľa nich malo aj napriek zložitej ekonomickej situácii.



Druhým ministrom uvedeným v úrade bol šéf diplomacie Jan Lipavský. "Som rád, že ministerstvo bude mať od prvého dňa plnohodnotného ministra," vyhlásil Fiala s odkazom na blížiace sa predsedníctvo Česka v EÚ či zhoršujúcu sa medzinárodnú situáciu. Ak by sa vyčlenené peniaze predsedníctva ukázali ako nedostatočné, je vláda pripravená financie pridať, dodal premiér.



Minister dopravy Martin Kupka chce postaviť až 200 kilometrov diaľnic, prioritami sú Pražský okruh, D1 a D35. "Chceme tiež zatraktívniť železnice pre cestujúcich, nakúpiť moderné a pohodlné vozne. Výrazne pokročiť so stavbami na štvrtom železničnom koridore s cieľom skrátiť jazdnú dobu z Prahy do Českých Budějovíc na 1,5 hodiny. Iniciujeme aj väčšinu stavieb budúceho železničného spojenia na Letisko Václava Havla v Prahe. Predovšetkým pripravíme prvé stavby vysokorýchlostných tratí," dodal.



Úlohou ministerstva školstva bude uviesť do života "Stratégiu 2030+" vypracovanú predchádzajúcim vedením rezortu, a na ktorej panuje politická zhoda, povedal novo vymenovaný minister školstva Petr Gazdík. Dokument sa zaoberá modernizáciou českého školstva, ktoré podľa neho potrebuje zmenu a musí sa pripraviť na budúcnosť. "Základnou zručnosťou študenta musí byť, že sa musí vedieť učiť novým veciam," poznamenal Gazdík.



Nový minister kultúry Martin Baxa sa chce vo vláde usilovať o to, aby sa v prípade lepšej epidemickej situácie kultúra vracala do normálu a vznikol jasný plán jej fungovania. S koronavírusovou situáciou podľa Baxu súvisí aj čerpanie peňazí z Národného plánu obnovy. Minister považuje za dôležité dokončiť zákon o verejných kultúrnych inštitúciách, novelu autorského zákona či novelu mediálnych zákonov.



Nová ministerka pre životné prostredie Anna Hubáčková považuje za najdôležitejšie riešenie klimatickej otázky a nevyhnutné zmeny v energetike, poľnohospodárstve či priemysle. V tom podľa nej bude nevyhnutne nutná spolupráca s inými rezortmi. "Spolupráca, dúfam, prinesie to, že budeme vedieť dobre a rýchlo čerpať finančné prostriedky, aby sme sa s tým čoskoro vyrovnali," povedala.



Nová ministerka pre vedu, výskum a inovácie Helena Langšádlová sa chce inšpirovať úspešnými krajinami a nadviazať na svoje kontakty v Izraeli či na Taiwane.



Minister pre legislatívu a šéf Legislatívnej rady vlády Michal Šalomoun chce dbať na kvalitu vládnych návrhov, ich jednoduchosť, premyslenosť a previazanosť. V najbližšej dobe očakáva okrem iného prácu na novele pandemického zákona.



Nový minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek sa podľa vlastných slov bude v prvom rade zaoberať prípravou českého predsedníctva v Rade EÚ, za ktorého priority považuje vyrovnanie sa s následkami covidovej krízy, politiku súvisiacu so zmenami klímy a riešenie problematiky migrácie a bezpečnosti.



Symbolické odovzdanie ministerstiev sa uskutočnilo za prítomnosti už bývalých ministrov predchádzajúceho kabinetu strán ANO a ČSSD expremiéra Andreja Babiša.



Na vymenovanie do vládnej funkcie ešte čaká budúci minister poľnohospodárstva Zdeněk Nekula, ktorý je pre nákazu covidom v izolácii a nemal možnosť hovoriť s prezidentom. Jeho rezort dočasne riadi šéf ľudovcov a minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.



Fialova vláda bude mať po vymenovaní Nekulu 18 členov, z toho tri sú ženy. Vládny kabinet sa znovu zíde 22. decembra a tiež medzi sviatkami. Riešiť musí prednostne covidovú epidémiu, prípravu rozpočtu na budúci rok, ako aj dôsledky zdražovania.