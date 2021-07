Nový čínsky vlak bude najrýchlejším prostriedkom pozemnej dopravy

Peking 20. júla (TASR) – Čína predstavila v utorok najnovšiu verziu rýchlovlaku s technológiou magnetickej levitácie (maglev), ktorého maximálna rýchlosť je 600 kilometrov za hodinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vlak, ktorý podľa štátnych médií vyvinuli v Číne a vyrobili v meste Čching-tao na jej východnom pobreží, sa tak vďaka svojej maximálnej rýchlosti stane celosvetovo najrýchlejším dopravným prostriedkom určeným na pozemnú prepravu.



Názov maglev je odvodený od slovného spojenia magnetická levitácia. Princíp magnetickej levitácie spočíva v pohybe vlakových súprav bez dotyku s povrchom koľají za použitia sústavy silných magnetov.



Čína čiastočne využíva túto technológiu už takmer 20 rokov. V Šanghaji sa totiž nachádza krátka trať pre vlaky s technológiou maglev vedúca z medzinárodného letiska Šanghaj-Pchu-tung do mesta.



Ako uvádza Reuters, pri rýchlosti 600 kilometrov za hodinu by cesta vlakom z Pekingu do Šanghaja dlhá viac ako tisíc kilometrov trvala 2,5 hodiny. Lietadlo by rovnakú vzdialenosť prekonalo za tri hodiny a bežný rýchlovlak za 5,5 hodiny.



Železničnú sieť pre vlaky typu maglev sa pokúšajú vytvoriť aj ďalšie krajiny vrátane Japonska či Nemecka. Rýchlejšiemu vývoju však bránia vysoké náklady a nekompatiblita so súčasnou koľajovou infraštruktúrou, pripomína Reuters.