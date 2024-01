Nový dánsky kráľ sa na prvú zahraničnú cestu vydal do Poľska

Varšava 31. januára (TASR) - Dánsky kráľ Frederik X. začal v stredu svoju trojdňovú návštevu Poľska, ktorá je jeho prvou zahraničnou cestou na poste monarchu.



Ako informovala agentúra AP, Frederikova návšteva Poľska je zameraná na propagáciu obchodných vzťahov a podnikania.



Dánski panovníci tradične zvyknú na prvú zahraničnú návštevu cestovať do inej škandinávskej krajiny, no cesta do Poľska bola naplánovaná skôr, ako jeho matka, kráľovná Margaréta II., koncom roka 2023 prekvapivo oznámila svoju abdikáciu. Táto cesta sa preto nepovažuje za štátnu návštevu. Frederik na ňu pricestoval bez svojej manželky.



V stredu má Frederik v rámci svojho programu položiť veniec k Hrobu neznámeho vojaka vo Varšave. V rámci návštevy zavíta do oboch komôr parlamentu a v pláne má aj obed a večeru s poľským prezidentom Andrzejom Dudom v Kráľovskom paláci vo Varšave.



Panovníka sprevádza minister zahraničných vecí, minister obrany a minister pre klímu, energetiku a verejné služby. Počas návštevy by mala byť podpísaná dohoda o projekte, ktorý má za úlohu zhromažďovať a opätovne využívať prebytočné teplo z varšavského metra v mestskom systéme diaľkového vykurovania.



Dánsko je hrdé na svoj záväzok k oblasti obnoviteľnej energii. Deklaruje, že viac ako 50 percent elektriny v Dánsku pochádza z veternej alebo solárnej energie. Najpoužívanejším obnoviteľným zdrojom energie v Dánsku je však bioenergia.