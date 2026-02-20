< sekcia Zahraničie
Nový dočasný prezident Peru čelí kritike pre vyjadrenia o dievčatách
Autor TASR
Lima 20. februára (TASR) - Ľudskoprávne organizácie vo štvrtok kritizovali vymenovanie 83-ročného Josého Maríu Balcázara za dočasného prezidenta Peru vzhľadom na jeho kontroverzné výroky o dievčatách a sexe maloletých. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Balcázara vymenovali za dočasného lídra Peru v stredu na približne päť mesiacov až do ďalších volieb. Jeho predchodcu Josého Jerího vyšetrujú pre podozrenia z korupcie a parlament ho preto v utorok zbavil funkcie.
Kritika organizácií zaoberajúcich sa ľudskými a ženskými právami súvisí s Balcázarovými vyjadreniami z roku 2023. Počas debaty o ukončení sobášov mladistvých v kongrese vyhlásil, že „skoré sexuálne vzťahy pomáhajú ženskej psychickej budúcnosti“. AFP vysvetľuje, že Peru vtedy schválilo reformu, ktorá zakázala sobáše osôb mladších ako 18 rokov. Predtým sa mohli sobášiť so súhlasom rodičov.
Koalícia za ľudské práva CNDDHH vo štvrtok vyjadrila obavy z vymenovania „autority s kontroverznou verejnou minulosťou a vyhláseniami, ktoré ospravedlňujú sexuálne násilie voči dievčatám“.
Peruánske ženské centrum Flory Tristánovej (CMP Flora Tristán) voľbu označilo za symbol „hlbokej etickej a demokratickej krízy“ v Peru. V krajine podľa vládnych štatistík viac ako polovica žien uvádza, že bola obeťou psychického, fyzického alebo sexuálneho zneužívania zo strany svojho partnera.
Samotný Balcázar tvrdí, že jeho slová boli prekrútené a vytrhnuté z kontextu. Podľa AFP je tiež vyšetrovaný pre podozrenie zo sprenevery verejných prostriedkov a korupcie.
