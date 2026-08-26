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Nový doplnok hry Zaklínač 3 bude mať v ruskej verzii poľský dabing

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Dôvodom je rozhodnutie štúdia ukončiť spoluprácu s daňovými rezidentmi Ruska a Bieloruska. Texty zostanú kompletne preložené do ruštiny, rovnako ako doteraz.

Autor TASR
Varšava 26. augusta (TASR) - Poľské štúdio CD Projekt RED nepridá ruský dabing do pripravovaného doplnku k slávnej hre Zaklínač 3: Divoký lov. Pri spustení doplnku s názvom Balady minulosti sa zvuková stopa automaticky prepne na poľský dabing. Štúdio o tom informovalo na sociálnej sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.

Dôvodom je rozhodnutie štúdia ukončiť spoluprácu s daňovými rezidentmi Ruska a Bieloruska. Texty zostanú kompletne preložené do ruštiny, rovnako ako doteraz. Ruský dabing zostane dostupný v základnej hre a v jej prvých dvoch doplnkoch.

Zaklínač 3 patrí medzi najpredávanejšie videohry v histórii. Od vydania v roku 2015 sa jej predalo viac ako 65 miliónov kusov a získala vyše 250 ocenení Game of the Year.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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