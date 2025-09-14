< sekcia Zahraničie
Nový francúzsky premiér sa snaží nakloniť si ľavicu po znížení ratingu
Lecornu, ktorý je vo funkcii necelý týždeň, v rozhovore pre regionálnu tlač oznámil, že upúšťa od jedného z najkontroverznejších návrhov svojho predchodcu.
Autor TASR
Paríž 14. septembra (TASR) - Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sobotu (13. 9.) ponúkol ústupok ľavici, keď vylúčil plán svojho predchodcu škrtnúť dva štátne sviatky v snahe znížiť rozpočtový deficit. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Jeho gesto prišlo deň po tom, čo agentúra Fitch znížila rating Francúzska na A+ z AA- a varovala, že francúzsky dlh bude ďalej rásť až do roku 2027, pokiaľ sa neprijmú urgentné opatrenia. Lídri krajnej pravice aj krajnej ľavice zvalili vinu na prezidenta Emmanuela Macrona.
Lecornu, ktorý je vo funkcii necelý týždeň, v rozhovore pre regionálnu tlač oznámil, že upúšťa od jedného z najkontroverznejších návrhov svojho predchodcu Francoisa Bayroua, ktorým je zrušenie dvoch štátnych sviatkov. A vyzval na obnovenie dialógu so sociálnymi partnermi s cieľom nájsť iné spôsoby financovania rozpočtu na rok 2026.
Na otázku, či by zvážil zavedenie dane pre ultrabohatých, čo predchádzajúca administratíva zamietla, odpovedal len, že je ochotný pracovať na „otázke daňovej spravodlivosti“. Francúzska federácia zamestnávateľov MEDEF v sobotu varovala, že vystúpi proti akémukoľvek zvýšeniu daní pre podniky v novom návrhu rozpočtu.
Zníženie ratingu prichádza po tom, čo Bayrou v utorok (9. 9.) rezignoval na funkciu premiéra, keďže deň predtým prehral hlasovanie o dôvere v parlamente pri pokuse o schválenie úsporného rozpočtu. Bayrou v snahe o výrazné škrty na zníženie deficitu a dlhu vypočítal, že zrušenie dvoch štátnych sviatkov by do rozpočtu v roku 2026 prinieslo 4,2 miliardy eur.
Nižší rating ešte viac skomplikuje novému premiérovi zostavenie rozpočtu na budúci rok, keďže stojí na čele pravdepodobne menšinovej vlády. „Porážka vlády pri hlasovaní o dôvere ilustruje zvýšenú fragmentáciu a polarizáciu domácej politiky,“ poznamenala agentúra Fitch vo svojom vyhlásení. Dodala, že je nepravdepodobné, aby sa fiškálny deficit do roku 2029 znížil na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), ako si želala odchádzajúca vláda.
Zníženie ratingu zvyčajne zvyšuje rizikovú prémiu, ktorú investori požadujú od vlády za nákup štátnych dlhopisov, hoci niektorí finanční experti si myslia, že trh s dlhmi už započítal očakávané zhoršenie ratingu Francúzska.
V utorok sa výnos z francúzskych desaťročných štátnych dlhopisov zvýšil na 3,47 %, čo je blízko k výnosom Talianska, jedného z najhorších členov eurozóny. Rastúce výnosy sa premietnu do vyšších nákladov na obsluhu francúzskeho dlhu.
Keďže Macronovi spojenci v parlamente nemajú väčšinu, pravdepodobne budú musieť urobiť kompromisy, ktoré by mohli podkopať akúkoľvek snahu o zníženie výdavkov a zvýšenie daní. V stávke môže byť aj Lecornuova funkcia. Rozpočtový deficit Francúzska dosiahol v minulom roku 5,8 % HDP a štátny dlh 113 % HDP. Povolené limity v eurozóne sú 3 % pre deficit a 60 % pre dlh.
Fitch predpokladá, že dlh Francúzska sa v roku 2027 zvýši na 121 % HDP bez jasných plánov na stabilizáciu dlhu v nasledujúcich rokoch. Konkurenčná agentúra S&P Global má v novembri aktualizovať svoj rating Francúzska.
