Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu rezignoval
Rezignáciu Lecornua Macron prijal. Prezident ho pritom do funkcie vymenoval len minulý mesiac.
aktualizované
Paríž 6. októbra (TASR) - Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu v pondelok rezignoval na svoju funkciu. Oznámil to úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, informuje TASR podľa správy agentúry AFP, podľa ktorej tento krok uvrhne krajinu do ďalšej politickej patovej situácie.
Rezignáciu Lecornua Macron prijal. Prezident ho pritom do funkcie vymenoval len minulý mesiac. Zloženie kabinetu, ktoré Macron v nedeľu večer predstavil, sa stretlo s ostrou kritikou naprieč politickým spektrom. Mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.
Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra - Francois Bayrou a Michel Barnier - boli obaja odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.
Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. Agentúra DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku. Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP.
Lecornu mal podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente, kde plánoval oznámiť obsadenie ďalších vládnych postov. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.
Francúzsko sa ocitlo v patovej situácii, odkedy Macron v polovici minulého roka stavil na predčasné parlamentné voľby v nádeji, že posilní svoju autoritu, pripomína agentúra.
Tento krok sa však obrátil proti nemu a blok sympatizujúci s Macronom zostal v parlamente v menšine.
