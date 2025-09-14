< sekcia Zahraničie
Nový francúzsky premiér upúšťa od rušenia dvoch štátnych sviatkov
Autor TASR
Paríž 14. septembra (TASR) - Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu upúšťa od kontroverzného návrhu na zrušenie dvoch štátnych sviatkov, ktoré malo byť súčasťou rozpočtových opatrení zameraných na zníženie deficitu. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.
Lecornuov predchodca na poste premiéra, Francois Bayrou, prišiel v lete s návrhom, aby Veľkonočný pondelok a 8. máj ako deň víťazstva prestali byť vo Francúzsku štátnymi sviatkami. Tento krok mal štátu priniesť približne 4,2 miliardy eur vďaka zvýšeniu počtu pracovných dní a zníženiu nákladov na sviatky. Tento návrh vyvolal kritiku zo strany odborových zväzov, politických strán a verejnosti a viedol k vzniku protestného hnutia pod názvom „Zablokujme všetko“ (Bloquons tout).
„Chcem ušetriť tých, ktorí pracujú. Preto som sa rozhodol stiahnuť (návrh na) zrušenie dvoch štátnych sviatkov,“ vysvetlil v rozhovore, ktorý uverejnilo niekoľko regionálnych novín vrátane Ouest-France, La Voix du Nord a Sud-Ouest. Premiér chce viesť „dialóg so sociálnymi partnermi“, aby našiel „iné zdroje financovania“.
Generálna tajomníčka Francúzskej konfederácie odborových zväzov (CFDT) Marylise Léonová privítala „túto prvú dobrú správu“. Varovala však, že „pre vyrovnaný rozpočet je potrebné urobiť viac," napísala agentúra AFP.
Lecornu sa vyslovil proti otváraniu diskusií o dôchodkovom systéme. Avizoval však, že má v úmysle začať konzultácie zamerané na decentralizáciu štátu. „Musíme definovať, čo očakávame od štátu, v čase, keď budú očakávania čoraz vyššie, najmä pokiaľ ide o suverénne funkcie,“ uviedol Lecornu a nevylúčil zlúčenie alebo zrušenie vládnych úradov.
„Potrebujeme reorganizáciu, aby sme boli efektívnejší. Toto bude potrebné skúmať individuálne, bez toho, aby sme sa uchyľovali k povrchnej kritike našich štátnych zamestnancov, ktorí odvádzajú pozoruhodnú prácu,“ zdôraznil premiér. Dodal, že zmeny mali byť vykonané už po veľkej diskusii, ktorá nasledovala po kríze vyvolanej hnutím „žltých viest“ na prelome rokov 2018-19.
Hoci hlavným spúšťačom tohto hnutia bola daň z pohonných hmôt, decentralizácia štátnej správy sa v hnutí objavovala ako jedno z požadovaných opatrení – aktivisti žiadali viac regionálnych a lokálnych kompetencií, aby miestne samosprávy mali väčší vplyv na rozpočet, dopravu, služby a rozhodovanie.
Agentúra Reuters podotkla, že Lecornu prišiel s týmito svojimi vyhláseniami v sobotu - deň po tom, ako ratingová agentúra Fitch v piatok znížila rating Francúzska na A+ - najnižšiu úroveň v histórii krajiny. Lecornu to v rozhovore pre denníky La Provence a Ouest France komentoval výrokom: „Platíme za nestabilitu.“
Rozhodnutie agentúry Fitch vyvíja tlak na Lecornua len pár dní po jeho nástupe do premiérskej funkcie a v čase, keď sa snaží zostaviť kabinet a vypracovať rozpočet na rok 2026, ktorý by mohol byť schválený hlboko rozdeleným parlamentom, ozrejmil Reuters.
Lecornu sa už po nástupe do úradu - 10. septembra - zaviazal nájsť „kreatívne spôsoby“ spolupráce s politickými oponentmi, aby dosiahol schválenie rozpočtu, a zároveň sľúbil nové priority v politike.
„Moje zmýšľanie je jednoduché: nechcem ani nestabilitu, ani stagnáciu,“ povedal vo svojom prvom rozhovore pre médiá od nástupu do úradu. „Budúci rozpočet nemusí úplne odrážať moje presvedčeniem“ dodal a vyzval na „moderné, úprimné a parlamentné diskusie na vysokej úrovni“ so socialistami, zelenými i komunistami.
Prezident Emmanuel Macron poveril Lecornua zostavením vlády po tom, čo poslanci Národného zhromaždenia v hlasovaní o dôvere odvolali centristického premiéra Bayroua kvôli jeho plánom na zníženie rozpočtu o 44 miliárd eur.
Lecornu sa stal piatym Macronovým premiérom za menej ako dva roky a čelí takmer nemožnej úlohe presadiť v parlamente rozpočet s úspornými opatreniami. Ak sa mu to nepodarí, bude ho zrejme čakať rovnaký osud ako jeho dvoch predchodcov - Bayroua a Michela Barniera, uviedol Reuters.
