Nový grónsky premiér: Spojené štáty nás nezískajú

Nuuk 31. marca (TASR) - Nový grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v nedeľu v príspevku na sociálnej sieti Facebook uviedol, že „Spojené štáty Grónsko nezískajú“. Reagoval tak na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane vyhlásil, že chce nad týmto autonómnym dánskym územím prevziať kontrolu. Informuje o tom TASR podľa agentúry Reuters.



„Prezident Trump hovorí, že Spojené štáty získajú Grónsko. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril jasne: Spojené štáty ho nezískajú. Nepatríme nikomu inému. Svoju budúcnosť si určujeme sami,“ napísal Nielsen.



Trump cez víkend v rozhovore pre televíziu NBC News deklaroval, že USA „na 100 percent“ získajú Grónsko.



Americkú základňu na najväčšom ostrve sveta piatok navštívi americký viceprezident J. D. Vance. Počas návštevy kritizoval Dánsko, ktoré podľa neho nerobí dostatok na zaistenie bezpečnosti ostrova a uviedol, že Spojené štáty by to dokázali lepšie.



Americký prezident Donald Trump už dlhší čas hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a na uskutočnenie tohto zámeru nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou.



Podľa prieskumov väčšina obyvateľov tohto strategicky významného ostrova podporuje nezávislosť od Dánska, ale neželajú si byť súčasťou USA.