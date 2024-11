Nový gruzínsky parlament sa zišiel na prvej schôdzi

Tbilisi 25. novembra (TASR) - V gruzínskej metropole Tbilisi sa v pondelok uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového parlamentu. Prozápadná opozícia a prezidentka Salome Zurabišviliová legitimitu tohto zákonodarného zboru neuznávajú a tvrdia, že výsledky volieb z 26. októbra boli sfalšované.



Podľa správy agentúry Reuters, citovanej TASR, sa v nedeľu večer v blízkosti budovy parlamentu v Tbilisi opäť zhromaždili protivládni demonštranti, ktorí si tam postavili stany a chceli poslancom vládnej proruskej strany Gruzínsky sen zabrániť vo vstupe do areálu - čo sa im však nepodarilo. Na vládnych poslancov, ktorí v pondelok ráno prichádzali na ustanovujúcu schôdzu, však aspoň pokrikovali: "Rusi" a "otroci" a hádzali do nich i do budovy vajíčka.



Ako informovala stanica Echo Kaukazu, zasadnutie parlamentu otvoril vekom najstarší poslanec Lado Kachadze. Prezentovalo sa celkovo 88 poslancov, medzi nimi bol aj čestný predseda vládnej strany Gruzínsky sen Bidzina Ivanišvili, ktorý sa stal poslancom.



Na ustanovujúcej schôdzi boli len poslanci zvolení za Gruzínsky sen, ktorý vo voľbách získal 54 percent hlasov a tým aj 89 zo 150 mandátov v zákonodarnom zbore.



Prítomní poslanci na úvodnej schôdzi potvrdili mandáty všetkých 150 zvolených poslancov. Za predsedu parlamentu opätovne zvolili Šalvu Papuašviliho. Schválili aj kandidátov na posty predsedov výborov parlamentu.



Okrem strany Gruzínsky sen sa do parlamentu prebojovali aj štyri opozičné strany a zoskupenia: Koalícia za zmenu (19 mandátov), Jednota – národné hnutie (16 mandátov), Silné Gruzínsko (14 mandátov) a Pre Gruzínsko (12 mandátov). Všetky tieto strany krátko po voľbách deklarovali, že prácu nového parlamentu budú bojkotovať.



Podľa zákona sa ustanovujúca schôdza parlamentu musí konať najneskôr v 10. deň odo dňa oficiálneho vyhlásenia výsledkov volieb, pričom ju zvoláva hlava štátu. Prezidentka Zurabišviliová to však odmietla urobiť.



Okrem toho Zurabišviliová podala aj žalobu na Ústavný súd, v ktorej žiadala zrušenie výsledkov volieb - domnieva sa totiž, že vo voľbách boli porušené princípy univerzálnosti a tajnosti hlasovania.



Niektorí právnici a opozičníci medzičasom upozornili, že potvrdenie mandátov poslancov parlamentu, ako to v pondelok urobili vládni poslanci, pred ukončením súdneho konania je nezákonné.



Agentúra Reuters podotkla, že zahraniční pozorovatelia, ktorí sa zúčastnili na voľbách v Gruzínsku, konštatovali, že počas hlasovania zaznamenali prípady porušenia pravidiel, čo mohlo mať vplyv na výsledky. Na rozdiel od opozície však pozorovatelia nehovorili o "ukradnutí volieb" vládnou stranou Gruzínsky sen a jej spojencami.



Stanica Echo Kaukazu vo svojej správe pripomenula, že západní partneri krajiny Gruzínskemu snu k volebnému víťazstvu ani nezablahoželali. Rovnako ako opozícia vyzvali na vyšetrenie nezrovnalostí pri hlasovaní, pričom však ešte čakajú aj na záverečnú správu Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR).