Premiér Garibašvili odmieta rokovať s opozíciou o predčasných voľbá

Tbilisi 22. februára (TASR) - Gruzínsky parlament v pondelok vyjadril dôveru novej vláde na čele s premiérom Iraklim Garibašvilim. Informovala o tom agentúra AFP.



Kandidatúru 38-ročného Garibašviliho podporilo 89 poslancov. Proti hlasovali len dvaja. Garibašvili zastával funkciu predsedu gruzínskej vlády aj v rokoch 2013-15. Bol aj ministrom vnútra a šéfom rezortu obrany.



Garibašvili vystriedal na poste premiéra Giorgiho Gachariu, ktorý podal demisiu minulý štvrtok. Stalo sa tak pre nezhody vo vládnej strane, ktoré sa týkali vykonania súdneho príkazu na vzatie vodcu opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) Nikanora Meliu do vyšetrovacej väzby.



Snaha zadržať Meliu a vziať ho do väzby vyvolala veľké pobúrenie v radoch opozície v Gruzínsku a prišla aj séria varovaní zo strany západných spojencov tejto bývalej sovietskej republiky.



Garibašvili pred hlasovaním o vyslovení dôvery svojej vláde pred poslancami vyhlásil, že jeho vláda bude pokračovať v úsilí o vykonanie rozkazu na vzatie Meliu do väzby. Garibašvili zdôraznil, že Melia sa "nedokáže ukryť pred spravodlivosťou".



Jeho vydaniu však bránia lídri všetkých opozičných strán, ktorí sú od minulej stredy zabarikádovaní v sídle UNM v Tbilisi. Sľúbili, že zmaria plány na Meliovo zatknutie.



Po Garibašviliho prejave v parlamente sa opoziční lídri vyjadrili, že sa obávajú násilnej policajnej razie v budove UNM. Podľa gruzínskych médií sa okolo budovy zišlo asi 1500 prívržencov opozície, ktorí sú odhodlaní chrániť Meliu vlastnými telami.



Príkaz na Meliovo zadržanie ešte zhoršilo politickú krízu, ktorá sa v Gruzínsku prehĺbila po parlamentných volieb z októbra roku 2020. Opozícia odsúdila tieto voľby ako zmanipulované po tom, čo v nich vládna strana Gruzínsky sen získal tesné víťazstvo. Po minulotýždňovej demisii Gachariu sa opozícia domáhala predčasných parlamentných volieb.



Túto požiadavku opozície Garibašvili v pondelok odmietol. Uviedol, že jednou z jeho prvých úloh, ktorým sa bude ako premiér venovať, bude obnovenie ústavného poriadku v krajine. Pokiaľ ide o politickú krízu, deklaroval, že o rokovaniach s opozíciou o usporiadaní predčasných volieb "nemôže byť ani reči".



Garibašvili sa na politickej scéne v Gruzínsku objavil v roku 2012, keď ho tam priviedol vplyvný oligarcha a zakladateľ Gruzínskeho sna Bidzina Ivanišvili.



Ivanišvili je vo všeobecnosti považovaný za najvplyvnejšieho muža v Gruzínsku, aj keď nezastáva žiadnu oficiálnu politickú funkciu.



Melia označil Garibašviliho kandidatúru na premiérsky post za komickú a vyhlásil, že tým Gruzínsky sen "končí".