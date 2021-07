Nový haitský premiér chce nastoliť poriadok, bezpečnosť a dôveru

Port-au-Prince 21. júla (TASR) - Haitské úrady zadržali ďalšie najmenej tri osoby, ktoré sú podozrivé z účasti na atentáte na prezidenta Jovenela Moiseho. Medzičasom sa v hlavnom meste Port-au-Prince uskutočnila slávnostná inaugurácia dezignovaného predsedu haitskej vlády Ariela Henryho, ktorý v tejto funkcii vystriedal dočasného premiéra Clauda Josepha. Informovala o tom agentúra AP.



Henry, neurochirurg a bývalý minister vlády, vo svojom príhovore sľúbil, že zostaví dočasnú konsenzuálnu vládu, ktorá bude viesť Haiti až do konania volieb. Informoval, že už absolvoval stretnutia s viacerými – neidentifikovanými – aktérmi politickej scény, ako aj so zástupcami občianskej spoločnosti a súkromného sektora.



Zaviazal sa, že na Haiti znovu nastolí poriadok, bezpečnosť a dôveru vo vládu.



Chce tiež bojovať proti korupcii, sprístupniť vakcíny proti chorobe COVID-19 pre všetkých, naštartovať ekonomiku a vytvoriť dôveryhodný a transparentný volebný systém.



Po slávnostnom ceremoniáli bol predstavený Henryho vládny kabinet, kde si svoje posty udržali ministri spravodlivosti, hospodárstva, financií, poľnohospodárstva a ďalší.



V rámci vyšetrovania útoku na Moiseho bolo zatknutých najmenej 26 ľudí, medzi nimi je 18 bývalých vojakov kolumbijskej armády, päť Haiťanov a traja Američania haitského pôvodu, uviedla AP.



Haitský prezident Jovenel Moise bol zavraždený v noci zo 6. na 7. júla vo svojom dome v lesoch nad hlavným mestom Port-au-Prince. Útočníci zranili aj jeho manželku Martine.



Policajný prezident Leon Charles v utorok oznámil, že boli zadržané ďalšie štyri osoby, pričom najmenej tri z nich sú policajti v aktívnej službe. "V polícii došlo k infiltrácii," komentoval a dodal, že sa tak stalo za peniaze.



Charles spresnil, že úrady vyšetrujú, kto operáciu týkajúcu sa Moiseho financoval. Uviedol, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a medzinárodná policajná organizácia Interpol pomáhajú pri pátraní po občanoch USA, ktorí by mohli byť zapletení do prezidentovej vraždy.



Policajný prezident doplnil, že mimo hlavného vyšetrovania bolo zadržaných aj sedem policajtov vo vysokých funkciách. Vyšetrovatelia sa totiž pokúšajú zistiť, ako sa útočníci dokázali dostať k prezidentovi bez zranenia niektorého z jeho osobných strážcov. Títo zadržaní policajti nateraz nie sú považovaní za podozrivých.



Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodár­stve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na odstúpenie v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.