Nový hlavný inšpektor nemeckej armády navštívil USA

Berlín 4. apríla (TASR) - Nový generálny inšpektor nemeckých ozbrojených síl Carsten Breuer sa v pondelok vo Washingtone stretol s predsedom Zboru náčelníkov štábov USA Markom Milleym. Išlo o jeho prvú pracovnú návštevu hlavného spojenca Berlína v Severoatlantickej aliancii (NATO). TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Priama a osobná výmena názorov s našimi partnermi je pre mňa mimoriadne dôležitá," povedal šéf Bundeswehru po rozhovoroch v Pentagóne, ktoré sa okrem iného venovali aj konfliktu na Ukrajine.



V priebehu utorka Breuer pricestuje do Paríža, kde má na programe stretnutie s náčelníkom francúzskeho generálneho štábu Thierrym Burkhardom a vystúpenie pred parlamentným výborom pre obranu. Nasledujúci deň sa presunie do Haagu, kde bude rokovať s veliteľom holandských ozbrojených síl Onnom Eichelsheimom.



"Ďalšie návštevy u našich európskych kolegov - šéfov obrany - budú nasledovať v najbližších dňoch a týždňoch. Jednota v Aliancii je nevyhnutná nielen v týchto časoch, a práve teraz ju zažívame viac ako kedykoľvek predtým," povedal Breuer. Funkciu po Eberhardovi Zornovi prebral v polovici marca.



Jeho pracovná cesta prichádza v čase, keď sa 31. členom NATO stáva Fínsko. Vstup Švédska je však stále v nedohľadne. Stále o tom nerozhodli Turecko ani Maďarsko napriek tomu, že slovne vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.



Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a v máji 2022 spoločne požiadali o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je, že ho musia odsúhlasiť všetky členské krajiny.