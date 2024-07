Nový holandský premiér prisľúbil podporu Ukrajine, kritizoval Rusko

Haag 3. júla (TASR) - Nový holandský premiér Dick Schoof v stredu prisľúbil, že bude pokračovať vo finančnej, vojenskej a politickej podpore Ukrajiny. Vo svojom prvom príhovore v novej funkcii tiež kritizoval Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nemali by sme byť naivní. Len pár hodín letu odtiaľto prebieha strašná vojna, v ktorej Rusku na ľudských životoch nezáleží," povedal počas svojho príhovoru v parlamente Schoof (67).



Nový premiér zároveň prisľúbil, že splní cieľ vynakladať dve percentá hrubého domáceho produktu na obranu. Túto hranicu stanovila Severoatlantická aliancia (NATO), ktorú už čoskoro vo funkcii generálneho tajomníka povedie Schoofov predchodca Mark Rutte.



Po svojej utorkovej inaugurácii Schoof povedal skupinke novinárov, že hlavná hrozba pre Holandsko jednoznačne prichádza z východu. "Možno pre to, že som bol šéfom spravodajských služieb, mám trochu väčšie obavy ako ostatní," poznamenal.



Rutteho vláda tento rok podpísala dohodu o vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške dvoch miliárd eur na desať rokov, neskôr rozšírená o ďalšiu miliardu. Rutte stál aj na čele snahy o poskytnutie stíhačiek F-16 Ukrajine. Prezident Volodymyr Zelenskyj toto rozhodnutie označil za historické.



Schoof vedie kabinet bez predsedov štyroch pravicových strán, ktoré po volebnom víťazstve krajne pravicového lídra Geerta Wildersa vytvorili koalíciu.



Wilders sa vzdal nároku na premiérske kreslo, pretože niektorí potenciálni koaliční partneri s ním odmietli viesť koaličné rokovania kvôli jeho protiislamským a euroskeptickým názorom.



Holandsko je momentálne v centre pozornosti Bruselu, ktorý sa chce uistiť, že tento kľúčový člen EÚ bude aj naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu v rámci európskeho spoločenstva.



Schoof prisľúbil, že bude dodržiavať medzinárodné dohody, ale zároveň varoval, že Holandsko nebude v environmentálnej politike zavádzať prísnejšie pravidlá než iné krajiny. "Nemusíme byť vždy najlepším žiačikom v triede. A ani si to nemôžeme dovoliť," uzavrel túto tému premiér.