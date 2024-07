Nový holandský premiér sa v Bruseli prihovára za eurokomisára Hoekstru

Brusel 8. júla (TASR) - Nový holandský premiér Dick Schoof prišiel v pondelok do Bruselu na svoje prvé stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, s ktorou chce prerokovať aj meno budúceho holandského eurokomisára. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Oficiálne je Schoofova návšteva tradičným úvodným prezentačným stretnutím s lídrami inštitúcií EÚ, no očakáva sa, že so šéfkou eurokomisie prediskutuje aj meno budúceho holandského komisára. Tým by mal zostať súčasný člen kolégia komisárov Wopke Hoekstra. Bývalý líder holandskej strany Kresťansko-demokratická výzva (CDA) si podľa Dutchnews.nl chce udržať súčasnú pozíciu eurokomisára pre klímu, ktorú vlani v októbri prevzal po Fransovi Timmermansovi - hoci sa špekuluje, že by mohol dostať aj iné portfólio, napríklad v ekonomickej oblasti.



Hoekstra je totiž vnímaný ako kandidát, ktorý dokáže prepojiť Európsku ľudovú stranu (EPP), ktorej členkou je aj von der Leyenová a ktorá zahŕňa CDA, s novou štvorčlennou pravicovou koalíciou v Haagu.



Zatiaľ sa neočakáva, že Schoof počas svojej prvej oficiálnej návštevy v Bruseli bude tlačiť na presadenie požiadaviek novej holandskej vlády. Tá totiž chce dosiahnuť sériu ústupkov zo spoločnej únijnej legislatívy, o ktorých sa predpokladá, že by mohli narušiť vzťahy Holandska s EÚ.



Koaličná dohoda štyroch holandských strán obsahuje plány na zníženie príspevku krajiny do rozpočtu EÚ či snahy o získanie výnimky z európskych migračných kvót, čo nie je možné bez súhlasu ostatných členských štátov Únie. Ministri novej holandskej vlády chcú tiež uvoľniť prísne pravidlá eurobloku týkajúce sa emisií dusíka a pulzného rybolovu, ktoré podľa nich znevýhodňujú holandských potravinárov.



Tieto citlivé otázky bude musieť Schoofova vláda riešiť zrejme až s budúcou eurokomisiou, ktorá začne pracovať v októbri alebo novembri tohto roku.