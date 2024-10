Nový indonézsky prezident ohlásil historicky najväčšiu vládu krajiny

Jakarta 21. októbra (TASR) - Nový indonézsky prezident Prabowo Subianto, ktorý bol v nedeľu vymenovaný do funkcie, ohlásil v noci iba niekoľko hodín po svojej inaugurácii najväčšiu vládu v histórii svojej krajiny; má 109 členov. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AP.



Vládu tvoria ministri, ich zástupcovia a šéfovia vládnych úradov. Prezident ju nazval "červeno-bielou vládou"; pri pomenovaní sa inšpiroval farbami indonézskej vlajky. Joko Widodo, Subiantov predchodca vo funkcii prezidenta, viedol 34-člennú vládu.



Subianto v jednom z predchádzajúcich vyhlásení uviedol, že potrebuje silnú administratívu, hoci analytici tvrdia, že jeho "masívna" vláda bude znamenať rozmach byrokracie.



"Chcem vytvoriť silnú vládu, ktorá zjednotí našu multikultúrnu spoločnosť a rozličné politické záujmy. Musí to byť veľká koalícia a iste sa nájdu takí, čo ju označia za masívnu," vyhlásil Subianto minulý týždeň predtým, ako do svojho sídla pozval viac než 100 ľudí na rozhovory.



Subianto oznámil ambiciózny plán, pri ktorom chce do konca svojho volebného obdobia zvýšiť medziročný ekonomický rast na osem percent. Plánuje tiež výrazné výdavky napríklad na armádu, zvyšovanie platov zamestnancov vo verejnej správe alebo na program, ktorý 83 miliónom detí zabezpečí bezplatnú stravu.