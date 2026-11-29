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Nový iránsky minister pre spravodajské služby by nemusel byť duchovným
Predchádzajúci zákon, platný od roku 1983, požadoval, aby mal minister náboženské vzdelanie na úrovni idžtihádu bez akejkoľvek alternatívy.
Autor TASR
Teherán 29. novembra (TASR) - Iránsky parlament v nedeľu schválil návrh zákona umožňujúci, aby funkciu ministra pre spravodajské služby zastávali aj ľudia, ktorí nie sú duchovnými. Agentúra AFP pripomína, že tento post nie je trvalo obsadený odvtedy, čo predošlý minister zahynul na začiatku vojny na Blízkom východe, píše TASR.
Návrh zákona zmierňuje doterajšiu požiadavku, podľa ktorej museli mať kandidáti náboženské vzdelanie na určitej úrovni. Predchádzajúci 65-ročný minister Esmáíl Chatíb zastával funkciu od roku 2021, no zahynul v marci počas vojny proti Spojeným štátom a Izraelu. Niekoľko dní po jeho smrti hovorca prezidenta oznámil vymenovanie dočasného ministra spravodajských služieb bez zverejnenia jeho totožnosti.
Predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu vyzval vládu, aby vzhľadom na „súčasné okolnosti“ bezodkladne vymenovala nového riadneho ministra hneď, ako sa zákon definitívne schváli.
Agentúra ISNA informovala, že kandidáti na základe pozmeňovacieho návrhu musia dosiahnuť „úroveň idžtihádu alebo mať magisterský titul, ako aj skúsenosti v oblasti spravodajských služieb a aspoň desať rokov praxe na strednom alebo vyššom riadiacom poste“.
Predchádzajúci zákon, platný od roku 1983, požadoval, aby mal minister náboženské vzdelanie na úrovni idžtihádu bez akejkoľvek alternatívy. V šiitskom islame predstavuje idžtihád pokročilú úroveň odbornosti v znalosti islamského práva, ktorá umožňuje učencovi samostatne vyvodzovať náboženské právne rozhodnutia.
V súčasnosti nie je zrejmé, koľko poslancov hlasovalo za. Návrh zákona ešte musí schváliť Rada strážcov, ktorá posudzuje súlad zákonov s islamským právom a ústavou.
Návrh zákona zmierňuje doterajšiu požiadavku, podľa ktorej museli mať kandidáti náboženské vzdelanie na určitej úrovni. Predchádzajúci 65-ročný minister Esmáíl Chatíb zastával funkciu od roku 2021, no zahynul v marci počas vojny proti Spojeným štátom a Izraelu. Niekoľko dní po jeho smrti hovorca prezidenta oznámil vymenovanie dočasného ministra spravodajských služieb bez zverejnenia jeho totožnosti.
Predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu vyzval vládu, aby vzhľadom na „súčasné okolnosti“ bezodkladne vymenovala nového riadneho ministra hneď, ako sa zákon definitívne schváli.
Agentúra ISNA informovala, že kandidáti na základe pozmeňovacieho návrhu musia dosiahnuť „úroveň idžtihádu alebo mať magisterský titul, ako aj skúsenosti v oblasti spravodajských služieb a aspoň desať rokov praxe na strednom alebo vyššom riadiacom poste“.
Predchádzajúci zákon, platný od roku 1983, požadoval, aby mal minister náboženské vzdelanie na úrovni idžtihádu bez akejkoľvek alternatívy. V šiitskom islame predstavuje idžtihád pokročilú úroveň odbornosti v znalosti islamského práva, ktorá umožňuje učencovi samostatne vyvodzovať náboženské právne rozhodnutia.
V súčasnosti nie je zrejmé, koľko poslancov hlasovalo za. Návrh zákona ešte musí schváliť Rada strážcov, ktorá posudzuje súlad zákonov s islamským právom a ústavou.