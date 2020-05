Nový iránsky parlament zasadal za prísnych hygienických opatrení

Teherán 27. mája (TASR) - Nový iránsky parlament zasadal v stredu na ustanovujúcej schôdzi. Pre koronavírusovú pandémiu sprevádzali zasadnutie prísne hygienické opatrenia a povinné odstupy medzi jednotlivými poslancami, píše agentúra AP.



Podľa iránskej štátnej televízie mali všetci prítomní poslanci negatívny výsledok testu na nový druh koronavírusu a mnohí z nich prichádzali do parlamentu s ochranou nosa a úst. Pred vstupom do budovy im tiež bola odmeraná teplota.



Na otváracom zasadnutí - tri mesiace po parlamentných voľbách - si iránski zákonodarcovia na základe požadovaného veku vyberali predsedu parlamentu a vypočuli si prejav najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý je faktickou hlavou štátu s väčšinou rozhodovacích právomocí.



Dočasný predseda parlamentu bude zvolený budúci týždeň na obdobie jedného roka.



Prezident Hasan Rúhání oslovil zákonodarcov a vyzval ich na spoluprácu so svojou administratívou tak, aby podľa jeho slov mohli Iránci v tomto veľmi ťažkom roku spoločne "čo najlepšie čeliť (medzinárodným) sankciám i chorobe ".



Novému iránskemu parlamentu dominujú po februárových voľbách konzervatívci. Tí obsadili až 220 miest z 290-členného parlamentu.



Volebná účasť však bola najnižšia od iránskej islamskej revolúcie z roku 1979. K volebným urnám totiž prišlo iba 42,57 percenta oprávnených voličov, čo môže byť znakom všeobecnej nespokojnosti zo stavu v krajine v súčasnom období intenzívneho tlaku Spojených štátov a koronavírusovej pandémie.



Irán je totiž najviac pandémiou zasiahnutou krajinou na Blízkom východe. Celkovo sa nakazilo už približne 139.500 ľudí a vyše 7500 ochoreniu COVID-19 podľahlo.