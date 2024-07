Nový iránsky prezident Massúd Pezeškiján zložil prísahu

Teherán 31. júla (TASR) - Nový iránsky prezident Massúd Pezeškiján zložil v utorok prísahu. Prisľúbil tiež zlepšenie vzťahov so svetom a zmiernenie obmedzení spoločenských slobôd v krajine. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



"Budeme pokračovať v konštruktívnej a efektívnej interakcii so svetom na základe dôstojnosti, múdrosti a účelnosti," povedal Pezeškiján na zasadnutí parlamentu, ktoré naživo vysielala štátna televízia.



Jeho víťazstvo začiatkom júla zvýšilo nádeje na zlepšenie vzťahov Iránu so Západom, čo by mohlo vytvoriť priestor na zmiernenie konfliktu Teheránu so svetovými mocnosťami v súvislosti s jadrovým programom.



Pezeškiján (69) nastupuje do funkcie v čase stupňujúceho sa napätia na Blízkom východe v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, ako aj s cezhraničnými bojmi medzi židovským štátom a hnutím Hizballáh v Libanone.



Irán podporuje skupiny označujúce sa za "os odporu" proti Izraelu a vplyvu USA na Blízkom východe a obvinil Spojené štáty z podpory toho, čo označuje za "izraelské zločiny v Pásme Gazy".



"Tí, ktorí dodávajú zbrane, ktoré zabíjajú deti, nemôžu moslimov učiť ľudskosti," povedal Pezeškiján za skandovania "Smrť Amerike" a "Smrť Izraelu".



Na ceremónii sa zúčastnili vedúci predstavitelia organizácií Hamas a Palestínsky islamský džihád, ako aj poprední predstavitelia Teheránom podporovaného jemenského hnutia húsíov a libanonského Hizballáhu.



Pezeškiján, ktorý vymenuje svoj kabinet do dvoch týždňov, nahradil zástancu tvrdej línie Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v máji pri havárii vrtuľníka.



Rozhodujúce slovo vo všetkých štátnych záležitostiach vrátane zahraničnej a jadrovej politiky má však v krajine najvyšší náboženský vodca ajatolláh Alí Chameneí. Musí tiež schváliť Pezeškijánov výber na obsadenie kľúčových postov vo vláde, ako sú minister zahraničných vecí, minister ropného priemyslu a minister spravodajských služieb.



Pred Pezeškijánom stojí tiež úloha oslobodiť Irán od ochromujúcich amerických sankcií, ktoré boli opätovne zavedené po tom, ako Washington odstúpil od jadrovej dohody Iránu s veľmocami z roku 2015.



Nepriame rozhovory s Washingtonom o záchrane jadrovej dohody so šiestimi veľmocami sú na mŕtvom bode od roku 2022, pričom obe strany obviňujú tú druhú z neprimeraných požiadaviek.



"Moja vláda nikdy nepodľahne zastrašovaniu a nátlaku. Nátlak a sankcie nefungujú. S iránskym ľudom treba hovoriť s rešpektom," zdôraznil Pezeškiján.