Nový Južný Wales prijal nové zákony o zbraniach a zákaze protestov
Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns povedal, že toto opatrenie je potrebné na ochranu polície a zaistenie verejného poriadku po tragédii.
Autor TASR
Sydney 24. decembra (TASR) — Poslanci oboch komôr parlamentu najľudnatejšieho austrálskeho štátu Nový Južný Wales v stredu miestneho času schválili kontroverzný balík sprísnených zákonov o vlastníctve zbraní a rozšírení právomoci úradov, ktoré môžu až na tri mesiace zakázať protesty. Prijatím legislatívnych zmien reagujú na masovú streľbu na pláži v Sydney zo 14. decembra. Informuje o tom TASR na základe správy portálu verejnoprávnej televízie ABC News.
Dvaja muži – otec a syn – zastrelili na pláži Bondi v Sydney počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Pri útoku sa podľa úradov zrejme inšpirovali teroristickou organizáciou Islamský štát.
Naveeda Akrama minulý týždeň obvinili z 59 trestných činov vrátane 15 vrážd, 40 ublížení na zdraví s úmyslom zabiť a zo spáchania teroristického činu.
Nové pravidlá obmedzia počet zbraní vlastnených jednotlivcom na štyri, niektoré skupiny osôb, napríklad farmári, ich budú môcť mať desať. Získať zbrojný preukaz budú môcť len austrálski občania s výnimkou Novozélanďanov pracujúcich v poľnohospodárstve alebo v bezpečnostnej službe. Licenciu si budú musieť nechať obnoviť každé dva roky a každých päť ako doteraz a stratia možnosť odvolať sa proti jej odobratiu.
Zakáže sa tiež vystavovanie „teroristických symbolov“ vrátane vlajky Islamského štátu, ktorá sa našla v aute jedného z páchateľov.
Polícia tiež dostane právomoc zakázať protesty až na tri mesiace. Policajný komisár bude môcť rozhodnúť, či túto právomoc využije a môže ju predlžovať v dvojtýždňových intervaloch.
Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns povedal, že toto opatrenie je potrebné na ochranu polície a zaistenie verejného poriadku po tragédii.
„Prijatie tejto legislatívy je najlepšia vec, ktorú môžeme v krátkodobom horizonte urobiť pre bezpečnosť obyvateľov Nového Južného Walesu,“ vyhlásil Minns v rozprave v parlamente.
Tieto zmeny však narazili na odpor viacerých záujmových skupín vrátane Palestine Action Group a Jews Against the Occupation, ktoré chcú podať ústavnú námietku proti obmedzeniu protestov.
Nie je celkom jasné, či potenciálny zákaz protestov sa týka iba pochodov, alebo aj statických zhromaždení. Premiér Minns v tejto súvislosti uviedol, že na zhromaždenia sa obmedzenie vzťahovať nebude, no polícia by ich mohla rozpustiť, ak by ich považovala za narušenie verejného poriadku.
