Nový Južný Wales zaznamenal rekordný nárast nakazených

Sydney 23. decembra (TASR) - Najľudnatejší austrálsky štát Nový Južný Wales zaznamenal rekordný denný prírastok počtu nakazených novým koronavírusom. Vôbec prvýkrát od vypuknutia pandémie tam za jediný deň pribudlo viac ako 5000 nakazených, informuje vo štvrtok agentúra DPA.



Za stredu tam pribudlo 5715 prípadov nákazy, čo je výrazný nárast oproti 3763 prípadom, ktoré zaznamenali v predošlý deň. Zvýšil sa aj počet hospitalizovaných, a to z 302 na 347. Za posledný deň zároveň zomrela jedna nakazená osoba.



Väčšinu z tamojších pacientov hospitalizovaných s covidom tvoria podľa úradov nezaočkovaní ľudia.



Nový Južný Wales má vysokú zaočkovanosť obyvateľstva. Obe dávky vakcíny proti covidu tam už dostalo 93,5 percenta obyvateľov vo veku 16 a viac rokov a 78,2 percenta detí vo veku 12 - 15 rokov. Mladšie deti, vo veku 5 - 11 rokov, začnú očkovať v januári.



Po mesiacoch lockdownu a následnom postupnom zmierňovaní opatrení pre zaočkovaných uvoľnil Nový Južný Wales 15. decembra už väčšinu zo svojich epidemiologických opatrení, a to pre všetkých obyvateľov.



Tamojšia vláda však čelí tlaku volajúcom po opätovnom obmedzení verejného života, keďže pribúda počet nakazených a na celom svete sa už šíri nový koronavírusový variant omikron.



Nový Južný Wales avizoval, že preukazovanie sa tzv. covidpasmi sa chystá znovu zaviesť v supermarketoch, obchodoch aj pohostinstvách, uvádza DPA. Nosenie rúšok nie je v súčasnosti povinné v interiéroch verejných priestorov, tamojšie úrady ho však odporúčajú.



Osoby vo veku 18 a viac rokov majú nárok na tzv. posilňujúcu dávku proticovidovej vakcíny, a to po piatich mesiacoch od podania druhej dávky.



V Austrálii dosiaľ zaznamenali vyše 260.000 prípadov nákazy koronavírusom a približne 2100 súvisiacich úmrtí.