Nový konzervatívny grécky prezident Tasulas sa ujal svojho úradu

Atény 13. marca (TASR) - Novým gréckym prezidentom sa vo štvrtok stal 65-ročný konzervatívny politik Konstantinos Tasulas. Zložením prísahy tak v úrade nahradil Katerinu Sakellaropulusovú, ktorá bola prvou ženou v tomto úrade, píše TASR podľa agentúry AP.



"Grécko musí ďalej posilňovať svoje medzinárodné postavenie a zároveň sa usilovať o pokrok a dôveru v rámci krajiny," povedal na ceremónii. Tasulas je vyštudovaným právnikom a bývalým predsedom gréckeho parlamentu, pričom až do januára bol poslancom vládnej strany Nová demokracia (ND). Za prezidenta bol zvolený vo februári, a to v celkovo štvrtom a poslednom kole hlasovania v parlamente.



Jeho víťazstvo bolo v tom čase pomerne jasné. Vzhľadom na predošlé neúspešné pokusy zvoliť prezidenta sa totiž potrebné kvórum pri štvrtom hlasovaní znížilo na 151 hlasov, čo je menej než počet poslancov, ktorých má v parlamente vládnuca strana ND.



Tasulas je silne konzervatívny politik a jeho zvolenie za prezidenta je akýmsi odklonom od tradičného hľadania konsenzu medzi jednotlivými parlamentnými stranami, približuje AP.



Grécka stredopravicová vláda sa v súčasnosti vyrovnáva s dôsledkami najhoršieho železničného nešťastia v krajine, pri ktorom pred vyše dvoma rokmi zahynulo 57 ľudí. Osobný vlak s vyše 350 cestujúcimi smerujúci z Atén do Solúna sa 28. februára 2023 neďaleko mesta Larisa čelne zrazil s nákladným vlakom. Oba vlaky išli oproti sebe po rovnakej koľaji niekoľko kilometrov bez toho, aby sa spustil poplach.



Na verejnosti dodnes prevláda nespokojnosť s vyšetrovaním i nedostatočným vyvodením zodpovednosti. V kauze stíhajú vyše 40 ľudí vrátane prednostu miestnej stanice zodpovedného za vypravovanie vlakov, no začiatok procesu sa neočakáva do konca roka.



Väčšina Grékov podľa prieskumov verí, že vláda sa pokúsila zatajiť dôkazy o tragédii a pri príležitosti jej druhého výročia vypukli v Grécku opäť masové protesty. Vláda zároveň začiatkom marca ustála hlasovanie o nedôvere v parlamente, ktoré v súvislosti s jej zvládnutím zmienenej tragédie iniciovali opozičné strany.



Štvrtkovú slávnostnú prísahu nového prezidenta v parlamente bojkotovali dve menšie opozičné strany Kurz slobody a Grécke riešenie. Uvádza na svojom webe grécky denník eKathimerini s tým, že nesúhlasili s Tasulasom, ktorého na post nominoval premiér. AP píše, že v prípade strany Kurz slobody išlo o protest proti postupu vlády v zmienenej kauze železničného nešťastia.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis si v prieskumoch verejnej mienky naďalej udržiava prvenstvo, je popularita však v ostatných týždňoch mierne klesá. Vládny kabinet sa tak chystá zreorganizovať, aby obnovil dôveru verejnosti, uvádza AP.