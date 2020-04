Nový koronavírus sa v Taliansku začal šíriť pravdepodobne už v januári

Rím 24. apríla (TASR) - Ochorenie COVID-19, ktorého pôvodcom je nový druh koronavírusu, sa začalo v Taliansku šíriť už v januári. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pripravila talianska nadácia Bruna Kesslera (FBK), informovala v piatok agentúra Reuters.



Talianske úrady začali ľudí na prítomnosť nového koronavírusu testovať až po tom, ako bola nákaza 21. februára potvrdená u muža z mestečka Codogno v severotalianskom regióne Lombardsko.



Keďže už zakrátko nato začal počet nových prípadov nákazy a úmrtí prudko narastať, začali mať vedci podozrenie, že koronavírus v skutočnosti v tejto stredomorskej krajine koloval už niekoľko týždňov predtým.



Stefano Merler z FBK na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia talianskeho zdravotníctva, vyhlásil, že jeho inštitút analyzoval prvé potvrdené prípady a dospel k jasným výsledkom v otázke šírenia nákazy.



"Uvedomili sme si, že mnoho ľudí sa v Lombardsku nakazilo už dávno pred 20. februárom, čo znamená, že epidémia sa šírila už skôr. Určite ešte v januári a možno ešte predtým. To nebudeme s istotou vedieť nikdy," uviedol Merler. Charakter šírenia však podľa jeho slov naznačuje, že nákazu do krajiny nepriniesol jednotlivec, ale skupina ľudí.



Iná štúdia, ktorá analyzovala vzorku potvrdených prípadov z apríla, dospela k záveru, že 44,1 percenta pacientov sa v Taliansku infikovalo v domovoch dôchodcov, 24,7 percenta v domácnosti, 10,8 percenta v nemocniciach a 4,2 percenta na pracovisku.



Taliansko patrí medzi krajiny sveta, ktoré zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 najviac. Novým koronavírusom sa tam dokázateľne infikovalo už približne 193.000 osôb, z čoho takmer 26.000 nákaze podľahlo.