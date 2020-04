Koronavírus zatvorí v Hongkongu do konca roka zrejme štvrtinu obchodov

Hongkong 16. apríla (TASR) – Hongkong očakáva, že do konca tohto roka skončí v dôsledku pandémie nového koronavírusu na jeho území približne štvrtina obchodov, a to aj napriek najnovším opatreniam miestnej vlády na podporu malých podnikov. Uviedla to hongkonská asociácia maloobchodu.



Podľa asociácie za obdobie február - apríl skončí približne 2000 obchodov a ďalších 3200 obchodov pravdepodobne oznámi ukončenie činnosti v máji. V nasledujúcich mesiacoch budú končiť ďalšie tisícky obchodov, pričom za celý rok 2020 očakáva asociácia zrušenie približne 17 200 obchodných prevádzok, ak sa situácia spojená s pandémiou nezačne rýchlo zlepšovať. To by znamenalo zhruba štvrtinu z celkového počtu 62 400 maloobchodných predajní na území Hongkongu.



Vláda minulý týždeň oznámila novú finančnú podporu pre malé firmy, podľa šéfky asociácie Annie Yau Tse však sa tieto opatrenia môžu minúť účinkom, ak sa obchodom nezníži nájomné. To je podľa nej pre obchody najväčšou nákladovou položkou.



Čo sa týka počtu zamestnancov, v období február - apríl príde podľa asociácie v maloobchode o prácu asi 5200 zamestnancov. Ďalších 5200 ju stratí pravdepodobne v máji.