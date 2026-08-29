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Nový kráľ Haakon VIII. prvýkrát prehovoril k národu, vzdal hold otcovi
Viditeľne dojatý Haakon VIII. pripomenul, že jeho rodičia by v sobotu oslávili 58. výročie svadby.
Autor TASR
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Oslo 29. augusta (TASR) — Nový nórsky kráľ Haakon VIII. v sobotu po prvý raz vystúpil s prejavom k občanom po tom, čo jeho otec, kráľ Harald V., zomrel v piatok vo veku 89 rokov. Vo vystúpení vysielanom televíziou vzdal hold svojmu otcovi, v ktorom vyzdvihol jeho „vernosť hodnotám a záväzkom“. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Ako „silný a dojímavý zážitok“ opísal 53-ročný panovník okamih, keď sa pred Kráľovským palácom v Osle zhromaždili tisíce ľudí, ktorí tam od piatka prinášajú kvety, zapaľujú sviečky a zanechávajú odkazy.
Viditeľne dojatý Haakon VIII. pripomenul, že jeho rodičia by v sobotu oslávili 58. výročie svadby. Kráľovná Sonja (89) bola pre jeho otca veľkou oporou. „Všetko najlepšie k výročiu, milá mama,“ povedal zadržiavajúc slzy.
Harald V. mal v srdci mal osobitné miesto pre deti a mladých ľudí – a bol dobrým poslucháčom. „Ku každému sa správal s úctou a štedrosťou – a nikdy nerobil rozdiel medzi ľuďmi,“ povedal Haakon VIII.
Poďakoval otcovi za to, že jemu a jeho sestre, princeznej Marte Louise, bol „dobrým otcom“ a priznal, že ho teraz čaká „veľká úloha“.
„Neustále nám v rodine pripomínal, že každý musí robiť veci vlastným spôsobom. Nájsť si svoju vlastnú formu. Byť sám sebou. Teraz je rad na mne,“ povedal Haakon VIII.
Nový kráľ prijal v sobotu predstaviteľov Nórskej cirkvi, parlamentu a najvyššieho súdu, ako aj premiéra Jonasa Gahra Störeho. Ten sa pristavil pri rakve s telom Haralda V., ktorú do Kráľovského paláca previezli v piatok večer, a následne sa pred palácom neformálne rozprával so smútiacimi ľuďmi.
Nový panovník zloží v utorok o 13.00 h SELČ v nórskom parlamente ústavou predpísanú prísahu. S manželkou, kráľovnou Mette-Marit, nebudú korunovaní, keďže v Nórsku zrušili korunovácie v roku 1908. Podľa tradície však môžu požiadať o požehnanie v katedrále v Trondheime, kde nórskych kráľov korunovali v rokoch 1814 - 1906.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V posledných rokoch ho trápili zdravotné problémy. Vo februári ho počas dovolenky na ostrove Tenerife hospitalizovali pre infekciu. V marci 2024 mu po tom, ako ochorel na dovolenke v Malajzii, implantovali kardiostimulátor. Abdikáciu však odmietal s tým, že pred nórskym parlamentom zložil celoživotnú prísahu. Termín jeho pohrebu zatiaľ nebol stanovený.
Uplynulý rok bol pre nórsku kráľovskú rodinu turbulentný. Kráľovnú Sonju v máji hospitalizovali pre problémy so srdcom. Srdcovou nedostatočnosťou trpí aj sestra zosnulého kráľa, princezná Astrid. Princezná Mette-Marit, ktorá má vážne ochorenie pľúc, podstúpila v lete transplantáciu tohto orgánu. V júni bol syn Mette-Marit z jej predchádzajúceho vzťahu - Marius Borg Höiby - odsúdený na štyri roky väzenia za dve znásilnenia
Ako „silný a dojímavý zážitok“ opísal 53-ročný panovník okamih, keď sa pred Kráľovským palácom v Osle zhromaždili tisíce ľudí, ktorí tam od piatka prinášajú kvety, zapaľujú sviečky a zanechávajú odkazy.
Viditeľne dojatý Haakon VIII. pripomenul, že jeho rodičia by v sobotu oslávili 58. výročie svadby. Kráľovná Sonja (89) bola pre jeho otca veľkou oporou. „Všetko najlepšie k výročiu, milá mama,“ povedal zadržiavajúc slzy.
Harald V. mal v srdci mal osobitné miesto pre deti a mladých ľudí – a bol dobrým poslucháčom. „Ku každému sa správal s úctou a štedrosťou – a nikdy nerobil rozdiel medzi ľuďmi,“ povedal Haakon VIII.
Poďakoval otcovi za to, že jemu a jeho sestre, princeznej Marte Louise, bol „dobrým otcom“ a priznal, že ho teraz čaká „veľká úloha“.
„Neustále nám v rodine pripomínal, že každý musí robiť veci vlastným spôsobom. Nájsť si svoju vlastnú formu. Byť sám sebou. Teraz je rad na mne,“ povedal Haakon VIII.
Nový kráľ prijal v sobotu predstaviteľov Nórskej cirkvi, parlamentu a najvyššieho súdu, ako aj premiéra Jonasa Gahra Störeho. Ten sa pristavil pri rakve s telom Haralda V., ktorú do Kráľovského paláca previezli v piatok večer, a následne sa pred palácom neformálne rozprával so smútiacimi ľuďmi.
Nový panovník zloží v utorok o 13.00 h SELČ v nórskom parlamente ústavou predpísanú prísahu. S manželkou, kráľovnou Mette-Marit, nebudú korunovaní, keďže v Nórsku zrušili korunovácie v roku 1908. Podľa tradície však môžu požiadať o požehnanie v katedrále v Trondheime, kde nórskych kráľov korunovali v rokoch 1814 - 1906.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V posledných rokoch ho trápili zdravotné problémy. Vo februári ho počas dovolenky na ostrove Tenerife hospitalizovali pre infekciu. V marci 2024 mu po tom, ako ochorel na dovolenke v Malajzii, implantovali kardiostimulátor. Abdikáciu však odmietal s tým, že pred nórskym parlamentom zložil celoživotnú prísahu. Termín jeho pohrebu zatiaľ nebol stanovený.
Uplynulý rok bol pre nórsku kráľovskú rodinu turbulentný. Kráľovnú Sonju v máji hospitalizovali pre problémy so srdcom. Srdcovou nedostatočnosťou trpí aj sestra zosnulého kráľa, princezná Astrid. Princezná Mette-Marit, ktorá má vážne ochorenie pľúc, podstúpila v lete transplantáciu tohto orgánu. V júni bol syn Mette-Marit z jej predchádzajúceho vzťahu - Marius Borg Höiby - odsúdený na štyri roky väzenia za dve znásilnenia
King Haakon VIII addresses the Kingdom of Norway for the first time as Sovereign pic.twitter.com/9FaXhIvd97— Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 29, 2026