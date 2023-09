Nový líder gréckej opozície odchádza z politiky; nastupuje do armády

Atény 29. septembra (TASR) - Nový vodca gréckej opozície Stefanos Kaselakis vo štvrtok len niekoľko dní po svojom zvolení oznámil, že si od politiky dá prestávku, aby mohol nastúpiť do armády. TASR informuje podľa agentúry AP.



Nový líder gréckej hlavnej opozičnej ľavicovo orientovanej strany Syriza oznámil, že sa "čoskoro" prihlási na vojenskú službu, ktorá je v Grécku stále povinná.



Vykonávanie vojenskej služby bude pre neho cťou, uviedol 35-ročný Kaselakis, ktorého do funkcie zvolili iba v nedeľu, pre televíznu stanicu Star.



"Som veľmi šťastný. Pôjdem čoskoro, len čo zasadnú orgány strany a veci sa dajú do poriadku," dodal.



Na vodcu Syrizy doposiaľ platila výnimka ohľadne vojenskej služby, keďže od svojich 14 rokov žil v Spojených štátoch, píše AP. Po svojom návrate do Grécka však teraz musí v armáde stráviť šesť mesiacov. Je tu ešte možnosť skutočne odslúžiť len tri týždne a zo zvyšku obdobia sa vykúpiť.



Kaselakis, podnikateľ, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii, je prekvapivým víťazom straníckych volieb Syrizy, ktoré sa konali v nedeľu. Vo funkcii nahradil bývalého gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa, ktorý rezignoval po ťažkých stratách strany v júnových parlamentných voľbách.



Jeho raketový vzostup do vedenia Syrizy rozrušil mnohých ľavicových tradicionalistov v strane, ktorí ho považujú za votrelca. Jeho pozíciu lídra ďalej komplikuje fakt, že Kaselakis nie je členom gréckeho parlamentu.



Grécka armáda má síce značný počet profesionálnych vojakov, no stále je založená na odvodoch, pričom služba je vo väčšine prípadov stanovená na 12 mesiacov.



Kaselakis vo štvrtok uviedol, že by rád slúžil v jednotke blízko pozemných hraníc krajiny s Tureckom alebo na jednom z východogréckych ostrovov v Egejskom mori.