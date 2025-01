Nový líder ÖVP Stocker: Sme pripravení začať koaličné rokovania s FPÖ

Viedeň 5. januára (TASR) - Nový dočasný líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Christian Stocker v nedeľu popoludní vyhlásil, že jeho strana je pripravená vstúpiť do koaličných rokovaní s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Uviedol tak krátko po tom, čo vo funkcii šéfa strany nahradil kancelára Karla Nehammera. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Krátko predtým rakúsky prezident Alexander Van der Bellen oznámil, že v pondelok prijme lídra FPÖ Herberta Kickla, s ktorým bude rokovať o vytvorení novej vlády. Spolkový prezident uviedol, že hlasy v ÖVP vylučujúce spoluprácu s Kicklom výrazne utíchli. Podľa prezidenta Nehammer zostane vo funkcii, dokým v priebehu budúceho týždňa nevymenuje nového kancelára dočasnej vlády.



Krajne pravicová FPÖ koncom septembra zvíťazila v parlamentných voľbách. ÖVP sa následne pokúsila vytvoriť koalíciu stredových strán so sociálnodemokratickou SPÖ a liberálnou stranou NEOS. Cieľom bolo podľa DPA udržať pravicových populistov mimo moci. Koaličné rokovania však cez víkend zlyhali.



Nehammer napriek tomu zotrval na svojom stanovisku, že nechce vládnuť s FPÖ pod vedením jej lídra Kickla. Rezignoval preto na funkciu kancelára aj predsedu ľudovcov, čím podľa DPA strane otvoril cestu k spolupráci s FPÖ. Koalíciu s FPÖ podľa nemeckej agentúry uprednostňovalo najmä ekonomické krídlo strany.



Ľudovci so slobodnými spoločne vládli medzi rokmi 2017 až 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza. Koalícia sa však predčasne rozpadla po korupčnom škandále Ibiza.