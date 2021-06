Nový maďarský LGBTQ zákon je podľa Nemecka v rozpore s hodnotami EÚ

Budapešť/Luxemburg 22. júna (TASR) - Nový maďarský zákon zakazujúci "propagáciu a podporu homosexuality" medzi osobami mladšími ako 18 rokov je zjavne v rozpore s hodnotami Európskej únie. Pred utorňajším zasadnutím Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu to novinárom povedal štátny tajomník nemeckého ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Michael Roth, ktorého citovala agentúra Reuters.



"Európska únia nie je primárne jednotným trhom či menovou úniou. Sme spoločenstvom hodnôt, ktoré sú záväzné pre nás všetkých," povedal Roth. Zároveň zdôraznil, že s menšinami, a to aj so sexuálnymi, sa bezpochyby musí "zaobchádzať s úctou".



Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil minulý utorok, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyjadrila minulú stredu v súvislosti s touto legislatívou veľké znepokojenie. Zákon kritizovali i Spojené štáty. Viaceré ľudskoprávne organizácie, ako Amnesty International, Maďarský helsinský výbor či Budapest Pride proti nemu zároveň minulý týždeň zorganizovali v Budapešti protestné zhromaždenia pred parlamentom i sídlom úradu prezidenta.



Maďarský premiér Viktor Orbán minulý piatok vyhlásil, že zákon nie je homofóbny, pretože sa týka iba ochrany detí. Dodal pritom, že do života dospelých tento zákon nezasahuje.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)