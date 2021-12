Nový nemecký minister prišiel na vymenovanie vlády na bicykli

Berlín 8. december (TASR) - Nový nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir prišiel na stredajšie vymenovanie nového vládneho kabinetu na elektrickom bicykli. Informovala o tom agentúra DPA.



Ministri novej vlády spoločne s novým premiérom Olafom Schlozom zložili sľub do rúk prezidenta Waltera Steinmeiera na zámku Bellevue.



Člen strany Zelených Özdemir (55) mal na sebe pri príchode modrú vetrovku a cyklistickú helmu. Po prevzatí menovacieho dekrétu opätovne nasadol na svoj bicykel a priestory zámku opustil, píše DPA.



Ďalší ministri spolu so Schlozom približne jedenapolkilometrovú trasu z budovy nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) do zámku absolvovali v limuzínach.



Özdemir pri prevzatí svojho úradu zdôraznil význam poľnohospodárskeho sektora. Minister sa podľa svojich slov bude usilovať podporovať tých, ktorí prinášajú jedlo na stôl, píše na svojej webovej stránke denník Die Welt.



Týmto pracovníkom je podľa jeho slov potrebné pomáhať v oblasti zlepšovania starostlivosti o zvieratá a pri ochrane životného prostredia a klímy.



Nová koalícia zložená zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) novú 177-stranovú koaličnú dohodu predstavila 24. novembra. V utorok 7. decembra ju predstavitelia tejto trojice strán podpísali v Berlíne.