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Piatok 28. august 2026
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Nový nórsky kráľ prijal meno Haakon VIII.

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Nový nórsky kráľ Haakon VIII. (druhý zľava) a jeho dcéra, nórska korunná princezná Ingrid Alexandra (vľavo) počas privítania po ich príchode na mimoriadne zasadnutie vlády v Osle 28. augusta 2026. Po smrti Haralda V. sa novým nórskym kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Haakon Magnus. Ako vládca prijal meno Haakon VIII. Oznámil to v piatok v správe, ktorú zverejnila tamojšia vláda. Foto: TASR/AP

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Autor TASR
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Oslo 28. augusta (TASR) - Po smrti Haralda V. sa novým nórskym kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Haakon Magnus. Ako vládca prijal meno Haakon VIII. Oznámil to v piatok v správe, ktorú zverejnila tamojšia vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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