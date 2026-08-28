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Nový nórsky kráľ prijal meno Haakon VIII.
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Oslo 28. augusta (TASR) - Po smrti Haralda V. sa novým nórskym kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Haakon Magnus. Ako vládca prijal meno Haakon VIII. Oznámil to v piatok v správe, ktorú zverejnila tamojšia vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.