Nový pakistanský premiér si želá mier a spoluprácu s Indiou

Islamabad 12. apríla (TASR) - Pakistan si želá mier a spoluprácu so susednou Indiou. V utorok to oznámil nový pakistanský premiér Šehbáz Šaríf v odpovedi na gratuláciu od svojho indického náprotivka Naréndru Módího, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Šaríf vyzval svojho indického kolegu, aby spoločne zabezpečili mier a sústredili sa na sociálny a hospodársky rozvoj svojich krajín. "Mierové urovnanie otvorených sporov vrátane Džammú a Kašmíru je nevyhnutné," uviedol Šaríf.



Nový pakistanský premiér vzbudzuje nádeje na zlepšenie vzťahov medzi týmito krajinami, ktoré disponujú jadrovým arzenálom, komentuje DPA.



Šarífa zvolil pakistanský parlament za nového premiéra krajiny po tom, ako jeho predchodca Imrán Chám v nedeľu neuspel v hlasovaní dôvere.



V prvom príhovore Šaríf hovoril o zlyhaniach zahraničnej politiky predchádzajúcej vlády a uviedol, že Islamabad si želá dobré vzťahy s Naí Dillí. Po týchto slovách mu indický premiér zaslal gratuláciu, v ktorej uviedol, že "India si želá mier a stabilitu v regióne bez terorizmu".



Starší brat Šehbáza Šarífa Naváz, ktorý bol trikrát premiérom Pakistanu, sa v období svojej vlády snažil s Indiou budovať obchodné väzby a zlepšovať diplomatické vzťahy. V roku 2014 sa dokonca zúčastnil na slávnostnom uvedení Módího do úradu.



Od vyhlásenia nezávislosti v roku 1947 medzi sebou viedli Pakistan a India tri vojny. Dve z nich sa týkali sporného územia Kašmíru.