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Nový požiar pri hraniciach s Portugalskom už spálil 11.000 hektárov
V regióne Kastília a León boli aktívne aj ďalšie dva požiare 2. stupňa - vo Val de la Loba a San Cipriano del Condado.
Autor TASR
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Madrid 30. júla (TASR) - Nový lesný požiar na západe Španielska neďaleko hraníc s Portugalskom spálil v priebehu 24 hodín 11.000 hektárov územia a vyžiadal si evakuáciu približne 800 osôb, oznámil vo štvrtok miestny predstaviteľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Starosta dediny Fermoselle, kde v stredu vypukol požiar, uviedol, že obec zažívala „peklo“ a bojovala s „tunelom plameňov“. K požiaru došlo len niekoľko dní po rozsiahlych lesných požiaroch západne od Madridu.
Záchranné zložky provincie Kastília a León uviedli, že z oblasti zasiahnutej novým požiarom bolo evakuovaných 800 ľudí. Na boj s požiarom 2. stupňa úrady nasadili španielsku Vojenskú pohotovostnú jednotku (UME), keďže táto kategorizácia vyžaduje dodatočnú podporu ústrednej vlády.
Vysokopostavený predstaviteľ hasičského zboru v regionálnej vláde Kastílie a Leónu uviedol, že oheň sa šíri roklinou a hrozí, že zasiahne ďalšiu dedinu. „Naše úsilie sústredíme na to, aby sme tomu zabránili,“ povedal novinárom.
V regióne Kastília a León boli aktívne aj ďalšie dva požiare 2. stupňa - vo Val de la Loba a San Cipriano del Condado.
Starosta dediny Fermoselle, kde v stredu vypukol požiar, uviedol, že obec zažívala „peklo“ a bojovala s „tunelom plameňov“. K požiaru došlo len niekoľko dní po rozsiahlych lesných požiaroch západne od Madridu.
Záchranné zložky provincie Kastília a León uviedli, že z oblasti zasiahnutej novým požiarom bolo evakuovaných 800 ľudí. Na boj s požiarom 2. stupňa úrady nasadili španielsku Vojenskú pohotovostnú jednotku (UME), keďže táto kategorizácia vyžaduje dodatočnú podporu ústrednej vlády.
Vysokopostavený predstaviteľ hasičského zboru v regionálnej vláde Kastílie a Leónu uviedol, že oheň sa šíri roklinou a hrozí, že zasiahne ďalšiu dedinu. „Naše úsilie sústredíme na to, aby sme tomu zabránili,“ povedal novinárom.
V regióne Kastília a León boli aktívne aj ďalšie dva požiare 2. stupňa - vo Val de la Loba a San Cipriano del Condado.