Nový predseda Európskej rady Costa navštívil Londýn

Brusel 12. decembra (TASR) - Nový predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok absolvoval prvú zahraničnú cestu. V Londýne rokoval s britským premiérom Keirom Starmerom, keďže obe strany sa usilujú o zlepšenie vzťahov po brexite, uviedol Brusel. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Costa oficiálne pozve britského premiéra na februárové stretnutie lídrov 27 členských krajín EÚ, na ktorom sa bude diskutovať o spolupráci v oblasti obrany. Bývalý portugalský premiér Costa a Starmer budú rokovať aj o usporiadaní formálnejšieho samitu predstaviteľov EÚ a Británie, ktorý sa bude konať začiatkom budúceho roka.



"Stretnutie bude pre predsedu Costu a premiéra Starmera príležitosťou na prvú neformálnu diskusiu o súčasných geopolitických výzvach, najmä o Ukrajine, transatlantických vzťahoch a situácii na Blízkom východe," uviedol nemenovaný predstaviteľ EÚ.



"Bude to tiež príležitosť na opätovné potvrdenie spoločných postojov EÚ a Británie v kľúčových témach, ako je napríklad podpora Ukrajiny," dodal.



Starmerova Labouristická strana sa dostala k moci po voľbách v júli a sa snaží sa o "resetovanie" vzťahov s EÚ po rokoch pobrexitových roztržiek za predchádzajúcich konzervatívnych vlád.



Britský premiér v októbri navštívil Brusel, kde sa stretol so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, a dohodli sa na začatí rozhovorov o zlepšení vzťahov.



Obrana a bezpečnosť sa považujú za oblasti, v ktorých by Londýn a Brusel mohli užšie spolupracovať a Británia sa snaží získať prístup k programom EÚ na podporu výroby zbraní.



Starmer, ktorý v referende v roku 2016 hlasoval za zotrvanie Británie v EÚ, však trvá na tom, že "resetovanie" vzťahov nebude znamenať zvrátenie brexitu, a vylúčil návrat na jednotný európsky trh alebo do colnej únie.