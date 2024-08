Nový premiér dočasnej bangladéšskej vlády Júnus zložil prísahu

Dháka 8. augusta (TASR) - Laureát Nobelovej ceny za mier a nový premiér dočasnej bangladéšskej vlády Muhammad Júnus vo štvrtok zložil prísahu do rúk prezidenta Muhammada Šahabuddína v prezidentskom paláci Bangabhaban v Dháke. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.



"Budem dodržiavať, podporovať a chrániť ústavu," povedal Júnus počas slávnostnej prísahy a dodal, že svoje povinnosti bude vykonávať úprimne. Prvou úlohou novej vlády je podľa neho napraviť situáciu v oblasti práva a poriadku.



Júnus zložil prísahu len tri dni po tom, čo v pondelok bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová po 15 rokoch pri moci podala demisiu a následne opustila krajinu, kde pred niekoľkými týždňami vypukli násilné demonštrácie žiadajúce jej odchod.



Prísahu vo štvrtok zložilo aj ďalších viac než 12 členov nového kabinetu, ktorí sú titulovaní ako poradcovia, nie ministri. Medzi nimi sú dvaja najvyšší predstavitelia skupiny Študenti proti diskriminácii, ktorá viedla nedávne protesty, bývalý minister zahraničných vecí, bývalý generálny prokurátor, právnička v oblasti životného prostredia, profesor práva a spisovateľ či aktivista za ľudské práva, odsúdený na dva roky väzenia počas Vadžídovej vlády.



Novému bangladéšskemu premiérovi k jeho vymenovaniu zablahoželal indický predseda vlády Naréndra Módí, ktorý zároveň uviedol, že Naí Dillí je odhodlaná spolupracovať so susednou Dhákou.



Rozhodnutie o vymenovaní 84-ročného ekonóma a bankára Júnusa za dočasného predsedu vlády padlo v utorok na stretnutí prezidenta Šahabuddína s predstaviteľmi armády a skupiny Študenti proti diskriminácii, uviedol úrad hlavy štátu.



Protesty v Bangladéši sa začali v júli a pôvodne boli namierené proti opätovnému zavedeniu kontroverzných kvót vo verejnej službe. Do ich čela sa postavili študenti. Na istý čas sa zastavili po tom, čo najvyšší súd zrušil väčšinu z nich, minulý týždeň sa však obnovili a ich účastníci požadovali už aj odstúpenie autoritárskej premiérky Vadžídovej.



Júnus, dlhoročný kritik vlády bývalej premiérky, v roku 2006 získal Nobelovu cenu za mier za svoju priekopnícku prác v oblasti mikrofinancovania, ktorá pomohla zmierniť chudobu v Bangladéši a bola široko prijatá po celom svete, píše stanica CNN. Je tiež zakladateľom Júnusovho centra, think tanku, ktorý sídli v Dháke a pomáha rozvíjať nové sociálne podniky.